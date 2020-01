Desde 2016 Europa continúa expectante, a la vez que gradualmente hastiada, del Brexit. Las críticas con los resultados del referéndum llegan hasta hoy y, quizás, el calificativo más empleado para explicar que ganara el sí es el de egoísmo. En particular, es significativo que el Brexit haya salido adelante mayormente como rechazo a los migrantes, así como a las políticas comunitarias encaminadas al florecimiento interno de los países miembros. Este egoísmo convertido ya en doctrina no es exclusivo del Reino Unido, porque también debe Donald Trump su presidencia a ese “America first”, al igual que su homólogo Bolsonaro. En la misma sintonía se sitúan Esquerra Republicana de Catalunya, partido para el que la gobernabilidad del país y sus problemas estructurales no son de interés, y Vox, que para los migrantes tiene una solución similar: los españoles primero.

Pablo Erecacho Gortazar. Bilbao

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.