Comparativa | Los mejores robots que friegan

Nuestra experta ha elegido el iRobot Braava Jet m6 como el mejor robot de limpieza con función de fregado de los cuatro analizados. Su facilidad para eliminar manchas en todo tipo de superficies lo hacen superior al resto.

Robots de limpieza de suelos hay de muchos tipos, incluidos los que pasan la mopa o friegan, ofreciendo de este modo un acabado mucho más limpio de todo tipo se superficies. En ellos nos hemos centrado en esta comparativa y dentro de esta categoría es posible encontrar en el mercado diferentes opciones.

Una de ellas son los robots específicamente diseñados para fregar, que solo hacen esta función y no aspiran; o también aquellos que disponen de un depósito de agua específico y una mopa y son capaces de hacer ambas funciones a la vez. También podríamos hablar de algunos dispositivos que son solo mopa como el Vileda Virobi aunque, tras probarlo, hemos descartado su presencia en esta comparativa: sus paños no se pueden humedecer, por lo que no ofrecen exactamente lo mismo que el resto de opciones contempladas.

¿Qué modelos hemos elegido?

Para realizar esta comparativa hemos elegido una representación de los tipos antes mencionados, para valorar cuáles lo hacen mejor y si alguno friega “de verdad”. En concreto, los productos probados han sido (ordenados por orden alfabético): Cecotec Conga 4090 (con una puntuación media de 7,25), Ecovacs Deebot Ozmo 900 (8,25), iRobot Braava Jet m6 (9) y Roborock S6 (7,5).

De ellos se ha valorado:

- Diseño: Si son compactos, si es fácil montar y desmontar la mopa, etc.

- Navegación: Como todos los robots aspiradores, se desplazan por el hogar de forma autónoma. Aunque cada uno lo hace siguiendo unos patrones, evitando mejor o peor los obstáculos que se encuentran por el camino… Los más avanzados incluso permiten elegir en qué habitaciones limpiar en cada caso.

- Control: Directamente desde el robot o a través de una app, es interesante la opción de poder programar las limpiezas, controlar los trabajos e, incluso, realizar ajustes relacionados con el fregado. Por ejemplo, la cantidad de agua empleada.

- Tipo de mopa: No todos emplean el mismo tipo de mopas. De hecho, las hay con distinto tipo de tejido, desechables, lavables en la lavadora, etc. El precio de los recambios también difiere entre unos y otros modelos.

- Seguridad: Nos encontramos con dispositivos que emplean agua para sus trabajos y, por lo tanto, no está de más que incorporen sistemas que eviten que se queden parados sobre suelos de materiales sensibles a la humedad (como la madera) durante largos periodos de tiempo; o que sigan mojando la mopa mientras se cargan.

- Resultados: Teniendo en cuenta la diversidad de opciones, los resultados se han centrado en analizar cómo quedan los suelos tras su uso como mopa/fregona. ¿Quita las manchas incrustadas? ¿Deja rastros de su recorrido?

Así los hemos probado

Partiendo de todas estas variables, cada uno de los robots seleccionados para esta comparativa se ha probado durante un mínimo de 15 días, con limpiezas manuales y programadas tres veces por semana de una superficie de unos 85 m2 en la que hay suelos de tarima, pero también baldosas de cerámica.

El dispositivo ganador ha resultado el iRobot Braava Jet m6. Como robot diseñado específicamente para fregar los suelos, es el que mejor acabados ofrece, eliminando las manchas más superficiales son solvencia. De él también resulta interesante la posibilidad de adaptar la cantidad de agua que emplea para la limpieza o la programación en función de las habitaciones. Es el más caro, eso sí, y al no incorporar función de aspiración hace necesario comprar otro dispositivo por separado si se desea automatizar esta tarea.

iRobot Braava Jet m6: nuestra elección

Los resultados que ofrece este robot, diseñado como complemento de los populares robots aspiradores de la firma, son los más cercanos al fregado que hemos experimentado durante las pruebas. Para ello, cuenta con distintos elementos: una boquilla que pulveriza el chorro de agua directamente sobre el suelo; paños con fibras absorbentes que, según la firma, facilitan la eliminación de grasa de la cocina y manchas adheridas; y un depósito con capacidad para el agua suficiente para una vivienda de unos 90 metros cuadrados. En él, además, se puede incorporar un limpiador específico comercializado también por la marca aunque nuestras pruebas muestran que no es necesario: los resultados son iguales empleándolo o no.

Ficha técnica Control: aplicación iRobot HOME Batería: estación de carga Home Base Tecnología: Imprint, Smart Mapping Asistente: Google o Alexa Limpieza: paños Braava jet, pulverizador de chorro a presión

Su funcionamiento es muy sencillo: es posible activarlo desde el botón de su superficie o a través de la app (la misma que la de sus aspiradores robot) que, además, permite programar las limpiezas o elegir a qué habitaciones mandarlo en cada momento, establecer zonas de exclusión… Su diseño cuadrado facilita que llegue a todos los rincones. Es además muy compacto y, pese a que el chorro de agua sale a presión desde su zona frontal, lo hace siempre a una distancia suficiente de la pared, evitando manchar los rodapiés o la propia pintura.

Aunque no tiene opción de aspiración, se puede emparejar con un robot aspirador de la firma para que cuando termine uno, empiece el otro. La única dificultad que nos hemos encontrado es que se desplaza más lento que otras opciones y que, en algunas ocasiones, ha tenido problemas para encontrar la base: algo derivado de su diseño, que hace que se acerque “de espaldas”.

Lo mejor: Limpia muy bien sobre todo tipo de superficies, quitando con facilidad las manchas menos incrustadas. Lo peor: Su precio es elevado y la de fregar y pasar la mopa son sus únicas funciones; no aspira. Conclusión: El mejor robot de limpieza cuando se busca fregar suelos de madera y otros materiales.

Ecovacs Deebot Ozmo 900

Su característica más interesante es que, además de aspirar el suelo, también lo friega. Y lo hace a la vez. Para ello, cuenta con dos depósitos diferenciados: el de la suciedad queda oculto bajo una tapa en la parte superior del equipo, mientras que el indicado para el agua se sitúa en uno de sus laterales.

Con posibilidad para elegir entre tres niveles de cantidad de agua desde su aplicación, detecta automáticamente si el depósito está lleno y, en esos casos, evita las alfombras: una alternativa estupenda para no dañarlas. Aun así, desde la propia app también se puede establecer zonas de exclusión para que no pase por ellas. Es así gracias a que emplea un sistema de navegación láser que permite elaborar un plano diferenciando por estancias para enviarlo solo a las zonas que sea necesario en casa caso y que, además, hace que funcione perfectamente bien a oscuras. Además cuenta con sensores anticolisiones (que funciona realmente bien) y anti caídas.

En cuanto a los resultados, tenemos la sensación de que se recogen mucho mejor los posibles restos de polvo que quedan en el suelo tras el aspirado. No es capaz de quitar bien las manchas grandes o incrustadas. ¿A mejorar? La configuración del dispositivo con la app, que da algunos problemas.

Roborock S6

Si utilizas productos de Xiaomi para el hogar, el uso y la programación de este robot te resultará facilísimo, ya que emplea la misma app: Mi Home. Si no, costará un poco encontrar algunas opciones, ya que en algunos casos están bastante escondidas. ¿Y por qué si no es Xiaomi? Porque Roborock es una empresa asociada.

Con un diseño sin sorpresas, llama la atención la gran cantidad de accesorios que trae de serie: 10 recambios de mopas desechables, dos lavables, soportes para su instalación, un depósito de agua, recambios de los filtros de agua, recambio del fitro HEPA… y una plataforma de plástico transparente que se coloca bajo la base de carga para proteger los suelos cuando se emplean las funciones de fregado. No es el único detalle curioso: la escobilla giratoria lateral es de silicona, no de cerdas sintéticas como es habitual, y no se enredan nada las pelusas o pelos.

A través de su app, crea un plano del hogar y traza rutas optimizadas para la limpieza, permitiendo personalizar las áreas. Nos gusta especialmente el hecho de que reconoce muy bien los obstáculos y frena antes, evitando los golpes contra los muebles. En el caso del fregado nos encontramos con que su pequeño depósito (de 140 ml) limita mucho su uso: no es suficiente para la casa al completo. El sistema de goteo, eso sí, es regulable en dos niveles: el más bajo deja el suelo prácticamente seco, el alto ofrece mejores resultados.

Cecotec Conga 4090

Se trata de uno de los modelos con más posibilidades de personalización de la limpieza, además de una de las opciones más interesantes del mercado por su relación calidad-precio. A la hora de fregar, por ejemplo, permite elegir tres opciones: high para un fregado profundo, medium para la limpieza diaria y low para algo superficial (estilo pasar la mopa). Si se busca un fregado lo más próximo posible al manual, lo ideal es elegir el primero.

En la línea de los otros modelos ‘híbridos’ probados, no llega a ser capaz de eliminar las manchas incrustadas, pero deja el suelo mejor que solo con el aspirado (puede hacer las dos cosas a la vez). En suelos de baldosas es habitual que quede alguna marca de sus ruedas. Es curioso cómo se desplaza en este modo, ya que tras realizar los bordes de la estancia, pasa a moverse con un vaivén que imita el movimiento que se hace con una fregona.

Estas opciones se seleccionan desde una app que, por lo demás, no resulta demasiado intuitiva. Tiene una función, eso sí, muy interesante: es posible ver en tiempo real qué ha limpiado y qué le queda por limpiar. Además, su sensor escanea todo el hogar, permitiendo enviarlo a habitaciones o zonas concretas y también evitar otras. No es la única opción de control, ya que también viene con un mando a distancia. El aspecto más mejorable es la autonomía de su batería que, en modo fregado, no es suficiente para completar la limpieza de un piso de unos 85 m2.

¿Por qué debes confiar en mí? Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido o televisores. También todo tipo de pequeños electrodomésticos y de gama blanca: aspiradores, batidoras, cafeteras…

