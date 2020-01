Escatología, burlas y desafíos al poder: por qué Ricky Gervais es demasiado ‘punk’ para una gala de Hollywood

La historia de los presentadores de las grandes galas del cine siempre ha tenido algo de autoparódica. Ha que reírse un poco de la propia industria, de los nominados, de uno mismo. Lo han hecho los presentadores más memorables de los Oscar: desde Billy Cristal a Whoopi Goldberg, todos comentaban animosos en sus monólogos de apertura que si había mucha cirugía, que si los críticos son unos amargados, aquí un chiste amable de tono racial, aquí otro sobre los homosexuales… Y ya. El umbral de lo aceptable estaba más bien bajito.

Pero entonces, en 2010, Ricky Gervais (Reading, Berkshire, 1961) llegó a los Globos de Oro. Algunas de sus bromas seguían ese tono, pero durante las cinco ediciones que él presentó, la última este mismo domingo, empezó a dar allí donde dolía y las risas de las grandes estrellas que estaban sentadas entre el público esperando a recoger un premio empezaron a ser nerviosas en vez de joviales. Una cosa es bromear con las Kardashian, otra con el gigante Apple. En las bromas de Gervais, cómico británico, cáustico, laborista, ateo, nihilista, animalista y escéptico profesional, siempre era fácil ver subtexto.

Si hacía continuas referencias a las vidas personales de los presentadores de cada premio era para dejar claro que Hollywood ha permitido que se usen como moneda de cambio con fines promocionales. Si aludía continuamente a la poca importancia de los Globos de Oro o de la organización que los entrega (la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood), era para que calase el mensaje de que Hollywood sigue siendo muy racista. Si sacaba a colación los bajos niveles de audiencia de la cadena que los emite (la NBC), era para justificar su presencia en un escenario que parece que le incomoda. Si menciona apellidos como Weinstein o Epstein es para denunciar el cinismo de una industria que permitió todo tipo de abusos y corruptelas hasta que empezaron a influir negativamente en sus libros de cuentas.

Ocurrió lo que tenía que ocurrir: que la crítica salvaje fue convenientemente fagocitada y desactivada por los poderes fácticos: el hecho de que Ricky Gervais despellejase año tras año a los Globos de Oro en los propios Globos de Oro hacía subir la audiencia de los Globos de Oro (la primera vez de Ricky, en 2010, subió un 14 % la audiencia respecto al año anterior) y los convertía en fenómenos virales.

Diez años después de su primera intervención, la reacción a los chistes lacerantes de Gervais ya no es la misma, probablemente porque los tiempos ya no son los mismos. The Guardian lo ha acusado de querer eliminar la política de los premios en un momento en que la reivindicación política es más necesaria que nunca (este pidió a los premiados que se dejasen de monsergas y reivindicaciones, como veremos dentro de dos párrafos). Variety ha señalado que Gervais ha convertido a los Globos de Oro en un show en el que el espectador busca el cataclismo, no la emoción de una gala de premios.

Lo que es cierto es que en esta edición, Ricky Gervais fue más allá que nunca. Se había atrevido a hablar de actores armarizados, a insultar a sus propios jefes, a reírse del alcoholismo y los problemas con la ley de las estrellas, a llamar a Mel Gibson antisemita a la cara… pero este año, delante de Tim Cook, el CEO de Apple, dijo lo siguiente:

“Apple ha entrado en la televisión con The morning show, un drama soberbio sobre la importancia de la dignidad y de hacer lo correcto hecho por una compañía que tiene factorías de esclavos en China. Bien, decís que estáis concienciados, pero mirad las compañías para las que trabajáis: Apple, Amazon, Disney… Si ISIS crease un servicio de streaming llamaríais a vuestro agente, ¿verdad? Así que si ganáis un premio esta noche, no uséis esta plataforma para hacer un discurso político. No estáis legitimados para dar discursos a nadie sobre nada. No sabéis nada sobre el mundo real. La mayoría de vosotros pasó menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg. Así que si ganáis subid aquí, aceptad vuestro pequeño premio, dad las gracias a vuestro agente, a vuestro dios e iros a tomar por el culo”.

La cadena NBC no se atrevió a mostrar un plano de la reacción de Tim Cook (cuya compañía recaudó 50.000 millones de euros en 2019), algo que hace siempre con las estrellas cuando Gervais les suelta una fresca. Gervais ya ha dicho que esta era su última vez. A los poderosos les molestó que golpease en un lugar tan problemático como Apple y sus delicadas políticas de fabricación. A los que no son poderosos, que pidiese a las estrellas que no hiciesen reivindicación alguna. ¿Se puede contentar a alguien, realmente? Los Oscar de este año, por ahora, no tienen presentador y puede que no vayan a contratar a ninguno, como ya ocurrió el año pasado. ¿Está ya pasado el papel del presentador en unas galas que buscan el momentazo, el hito viral, y que ya no necesitan un hilo conductor porque no hay nadie con suficiente capacidad de atención entre la audiencia, demasiado ocupada comentando en las redes sociales, para seguirlo?

Repasamos sus frases más demoledoras en los Globos de Oro, esas que demuestran que, afortunado o no, ha desarrollado durante la última década un papel tan necesario como desagradecido: el de un tipo que llega a una gala de premios de Hollywood y les canta a todos las verdades incómodas, que en medio de la alta costura y las botellas de Moët Chandon se atreve a hacer las referencias más escatológicas que nos podamos imaginar y que ante la realeza de Hollywood se atreve a sacar a la luz muchos de sus tabúes.

– “Este año no han nominado en ninguna categoría a Te quiero, Philip Morris, con Jim Carrey y Ewan McGregor. Dos actores heterosexuales simulando ser gais. Justo lo contrario que algunos famosos cienciólogos. No están aquí”. (2011)

– “Me he hecho una reducción de pene. Ahora es muy pequeño. Pero también lo son mis manos, así que parece grande cuando yo lo agarro. Y admitámoslo, normalmente, soy yo el que lo agarra. Ojalá lo estuviese haciendo ahora en vez de presentar esta gala”. (2010)

– “Nuestra próxima presentadora ha dejado huella en la comedia este verano por defecar en un fregadero [era Melissa McCarthy y se refiere a una escena de La boda de mi mejor amiga]. Pero eso sigue siendo mucho menos degradante que lo que muchos de lo que estáis aquí habéis hecho para entrar en esta industria”. (2012)

– “Nuestra primera presentadora de la noche es bellísima, talentosa y, aparentemente, judía. Me lo ha dicho Mel Gibson, ¡está obsesionado! Con todos ustedes, Scarlett Johansson”. (2011)

– “Si esto os tranquiliza: a nadie le importan estos premios, solo a vosotros. Estos premios son, y no quiero ofender a nadie, inútiles. Es un trozo de metal que un periodista senil quiere darte en persona para hacerse un selfie contigo. ¡Si yo tengo tres premios! Uno lo uso de tope para la puerta, con otro golpeo a los ladrones y el otro lo tengo al lado de la cama para… bueno, no importa. Es mío. Es del tamaño justo. Sí, voy a ser claro: he hecho una broma sobre cómo me meto un Globo de Oro por el culo. ¡Y me han llamado para presentar esta gala cuatro veces!”. (2016)

– “Nuestro próximo presentador ha hecho muchísimas películas, pero muchos de vosotros lo conocéis por cruzárnoslo por las instalaciones de la [clínica de rehabilitación] Betty Ford y de la prisión del condado de Los Ángeles. Por favor, dad la bienvenida a Robert Downey Jr.”. (2011)

– “Jennifer Lawrence ha sido noticia este año porque ha pedido un sueldo igualitario para las mujeres en Hollywood. Recibió un apoyo abrumador. Ha habido manifestaciones por las calles con enfermeras, fontaneros y trabajadores de fábricas gritando: '¿Cómo puede vivir una mujer de 25 años con solo 52 millones de dólares?”. (2016)

– “¡Esta gala es tan larga! Podrías ver la primera temporada entera de [su propia serie] After Life en vez de ver esto. Es una serie sobre un tío que quiere suicidarse porque su mujer muere de cáncer, ¡y sigue siendo más divertida que esta gala! La segunda temporada está de camino, así que obviamente al final no se suicidó. Como Jeffrey Epstein. ¡Callaos! ¡Sé que era vuestro amigo, pero me da igual!”. (2016)

– “Nuestros próximos presentadores son jóvenes, delgados, con todo su pelo y dientes. Es adorable mirarlos, y más porque están presentando el premio a Mejor Película Extranjera, una categoría que en Estados Unidos a nadie le importa. Por favor, dad la bienvenida a Olivia Wilde y Robert Pattinson”. (2012)

– “Todo el mundo ama a los actores porque son reconocibles. Podrías estar en el tercer mundo, ves a una estrella de cine y te sientes mejor. Podrías ser un niño asiático sin posesión alguna ni dinero, pero entonces ves una foto de Angelina Jolie y gritas: ‘¡Mamá!”. (2010)

– “La excelente Spotlight ha sido nominada este año. La Iglesia Católica está furiosa con esta película porque saca a la luz el hecho de que el cinco por ciento de sus sacerdotes ha abusado repetidamente de menores de edad y ha seguido trabajando sin castigo alguno. Roman Polanski la ha llamado la mejor película romántica que ha visto”. (2016)

– “Nuestra próxima presentadora es la reina del pop. No tú, Elton, siéntate. Ella es una mujer del todo. Dad la bienvenida a Madonna”. (2012)

– “El año pasado nuestra próxima presentadora ganó el Globo de Oro y el Oscar por su brillante interpretación en El cisne negro. Este año se ha tomado tiempo para ser madre. En consecuencia, no la han nominado por nada. Es realmente patético. Pero ha aprendido una valiosa lección que todos vosotros aquí presentes ya sabíais: nunca pongáis a la familia primero. Por favor, dad la bienvenida a la egoísta de Natalie Portman”. (2012)

– “Este ha sido un gran año para películas de pedófilos: Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Los dos papas...”. (2020)

– “¡Bienvenidos! ¡Esta noche tenéis al mejor cómico de Inglaterra presentando la segunda mejor gala de premios en el tercer canal más visto de Estados Unidos! No, perdón, en el cuarto. Para los que no lo sepáis, son como los Oscar pero sin estima. Son lo que Kim Kardashian es a Kate Middleton: más escandalosa, más basura, más alcohólica y más fácilmente comprada”. (2012)

– “Sí que han nominado a The Walking Dead, lo cual me recuerda que debo felicitar a Hugh Hefner. Con 84 años se acaba de casar con Crystal Harris, de 24. Cuando le preguntaron a ella por qué se casaba con él, dijo que le había mentido sobre su edad. ‘¡Me dijo que tenía 94! No te preocupes, Crystal, espera y simplemente no le mires mientras se la tocas”. (2011)

– “He hablado con Salma Hayek y Antonio Banderas en el backstage y estoy encantado. Son bellísimos, extremadamente talentosos y probablemente muy interesantes. No estoy seguro porque no he podido entender una puta palabra de lo que me han dicho”. (2012)

– [A Johnny Depp, tras presentarlo]. “Solo quiero hacerte una pregunta: '¿Estás colocado ahora mismo con una droga recreativa?'. No, era broma, además todos sabemos la respuesta. La pregunta era: ¿has visto ya El turista? [Su película con Angelina Jolie, que fue un fracaso de crítica y público. Respuesta de Depp: “No”]. (2012)

– “Estamos en directo en la NBC y está bien que la NBC emita estos premios hoy porque es la única cadena que es realmente justa e imparcial. Y eso es porque es la única cadena con cero nominaciones”. (2016)

– “Nuestro próximo presentador es británico, como yo, pero ha ganado un Oscar. También lo desean todas las mujeres, no entiendo por qué, pero suerte para él. También lo quieren todos los críticos, oh, bien por él. Pero no que no sabéis es que es un racista. Dice cosas realmente malvadas. También lo he visto maltratar a gatos. Por favor, dad la bienvenida al malvado Colin Firth”. (2012)

– “Escuchad, esto es muy embarazoso. Hace unos años en esta gala hice una broma sobre Mel Gibson emborrachándose y diciendo algunas cosas desagradables. Y ahora me encuentro en la incómoda situación de tener que presentarlo de nuevo. Creo que es vergonzoso para los dos. Y culpo a la NBC de esta terrible situación. Mel culpa a… bueno, ya sabemos a quien culpa Mel. [En referencia a sus ya famosos comentarios antisemitas]. Escuchad, me siento mal por él. Mel lo ha olvidado todo, creo. Es lo que hace el alcoholismo. Me gustaría decir algo bonito sobre Mel antes de que salga, así que aquí va: preferiría tomar una copa con Mel en su habitación de hotel esta noche que con Bill Cosby. ¡Dad la bienvenida a Mel Gibson!”. (2016)

