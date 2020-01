Tessy de Luxemburgo revela detalles del intento de agresión sexual que sufrió en el Ejército

Tessy Antony de Nassau, exesposa del príncipe Luis de Luxemburgo, ha desvelado nuevos detalles del intento de agresión sexual que sufrió cuando tenía 18 años y servía en el ejército de su país. Una noticia que ya reveló en 2016 en un artículo en The Telegraph, más de una década después de que ocurriera, pero que ahora, con 34 años, ha decidido recordar para animar a otras mujeres a denunciar estas situaciones.



La que fuera princesa de Luxemburgo hasta el pasado mes de septiembre, se alistó en el ejército cuando cumplió la mayoría de edad. Lo hizo junto a su hermano gemelo, Ronny Antony, por las oportunidades laborales que ofrecía el pertenecer a las Fuerzas Armadas en Luxemburgo. Durante una misión de paz en Kosovo, en la que era la única mujer de su unidad, un compañero se aprovechó de la situación. “Otro militar intentó agredirme sexualmente, así que tuve que defenderme yo sola. (...) Le di en la nariz y le hice mucho daño", ha relatado Tessy de Nassau durante una entrevista en el programa de podcast Unleashed. The Game Changers, dirigido por la activista feminista Paola Diana. La exmilitar dice que "no fue gran cosa" porque estaba entrenada para defenderse, pero ve necesario hacer pública su experiencia para animar a otras mujeres, especialmente militares, a que denuncien estos hechos y se defiendan: "Afortunadamente sabía cómo defenderme, pero no siempre es así. Y la violencia sexual es algo muy frecuente en situaciones de guerra".

Tessy de Luxemburgo, con dos soldados en Kosovo.

Fue durante una visita de Luis de Luxemburgo a las tropas que se encontraban en la antigua Yugoslavia cuando la pareja se conoció. "Tuvimos una conexión mágica desde el momento en que nos conocimos. Me sentí atraído por él y él se sintió atraído por mí. Fue muy bonito", ha contado la exprincesa.

Tessy y Luis de Luxemburgo contrajeron matrimonio en 2006 y tuvieron dos hijos: los príncipes Gabriel —que nació seis meses antes del enlace—, de 13 años, y Noé, de 12, que viven actualmente en el Reino Unido con ella. Sin embargo, en 2017, anunciaron su divorcio. Una época complicada para la que fuera nuera de los grandes duques de Luxemburgo. "Mi divorcio ha sido una de las situaciones más difíciles que he tenido que vivir. He sentido las mismas emociones que cuando sufrí el aborto de mi tercer hijo. He llorado durante años por estas dos situaciones", escribió entonces en sus redes sociales.

Según ha revelado ahora, una de sus mayores preocupaciones durante aquel periodo fueron sus hijos, por los que tanto Tessy como Luis de Luxemburgo se enfrentaron en los tribunales de Londres. "El divorcio no es algo que decides en una noche. Hay situaciones que te llevan a él. Nosotros nos casamos y tuvimos hijos muy jóvenes, y tuvimos que actuar como adultos responsables. Contra todo pronóstico, estuvimos casados once años. Y quería dar a mis hijos el mensaje de que nos divorciábamos, pero eso no significaba que quisiera menos a su padre o su padre a mí. El amor había cambiado, era diferente. Nos seguimos queriendo y seguimos siendo amigos", ha asegurado.

El pasado 1 de septiembre, le fue retirado su título de princesa de Luxemburgo. Pero eso no le ha impedido seguir colaborando en causas benéficas y trabajar en diferentes proyectos, como un programa de podcast o una consultora para organizaciones educativas o que luchen por el empoderamiento de la mujer.