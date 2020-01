El mensaje desesperado de un padre para encontrar los implantes auditivos de su hija de dos años

"Necesitamos vuestra colaboración, no encontramos el estuche en el que guardamos los implantes cocleares de nuestra hija, Olalla. El estuche es de color negro y tiene dentro los dos implantes para que pueda oír, sin eso no lo puede hacer". Este es el mensaje desesperado que publicó, hace unos días, Raúl Piñeiro, padre de la pequeña, en Twitter.

Además, según narran los padres, que viven en A Coruña, en diversos medios nacionales, en la funda también había un cargador y un USB para programarlos. Los implantes cocleares están hechos en exclusiva para la menor y no pueden ser usados por nadie más y consisten en un sistema que transforma las señales acústicas en eléctricas que estimulan el nervio auditivo.

Según explica el progenitor, creen que los perdieron durante el recorrido que hicieron la tarde del 20 de diciembre y que abarca la “zona de Labañou, Marineda, Ciudad Deportiva, Ronda de Outeiro de A Coruña (...)" y Piñeiro termina su post: “Por favor, agradecemos la mayor difusión de este mensaje para que puedan localizarnos si aparecen: ¡Estamos desesperados!".

Campaña solidaria.

La menor de dos años fue de compras navideñas con sus padres cuando perdieron estos implantes auditivos que, según explica el padre en la red social, cuestan 8.000 euros cada uno. A pesar de la gran repercusión de la petición en esta red social, con miles de me gusta y retuits, el suceso, que ocurrió hace ya más de 10 días no parece resolverse. Pasan los días y no aparecen. Según la familia, tardarían mucho tiempo en poder costearse unos nuevos, y recalcan que es muy importante que Olalla los tenga desde pequeña.

Por esta razón, el grupo de Facebook Cadena de Favores de A Coruña se ha movilizado y ha decidido lanzar una campaña titulada 15 días sin oír, son muchos para Olalla, ¡vamos a reponer los implantes cocleares!, en la que añade una cuenta bancaria. Y recuerda que solo necesita "un euro de 16.000 personas para conseguir unos implantes nuevos para la niña".

Piñeiro, que es secretario general de la Asociación de Madres y Padres de Niños Sordos de Galicia, es muy activo en redes sociales. La familia,The Piñeiros, todos con problemas de audición, tiene un canal en YouTube en el que narran su día a día sin sonido; con subtítulos y en lengua de signos.

