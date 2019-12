¡Bienvenido 2020!

Año olímpico, año de fútbol internacional… No te quejarás, querido aficionado al sillónbol. La primera gran cita es la Eurocopa, pero esta edición sobresale por una importante novedad: es multisede a lo grande, ya que se disputa en nada menos que 12 estadios de 11 países, incluido España. La Roja juega dos partidos en la Catedral, el nuevo estadio de San Mamés, en Bilbao. Y por favor, a olvidarnos de que somos favoritos por si se nos gafa la cosa. Un mesecito completo, del 12 de junio al 12 de julio. ¡Suerte (y puntería), Roja!

Sin apenas tiempo para digerir la alegría, el chasco o un ni fu ni fa, inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, el 24 de julio. Y ya sabes cómo son los japoneses de tecnológicos y preciosistas, seguro que las ceremonias nos dejan con la boca abierta. ¿Qué augura la bola de cristal (los expertos) para nuestros deportistas? Pues nada mal, unas 20 medallas. Pero habrá que verlo.

Si has preferido darte un homenaje antológico, cambiar el sillón de tu casa por un asiento en la grada, el salón por el estadio y tienes entrada para cualquiera de estos supereventos, ¡enhorabuena, disfruta y saluda cuando te enfoque una cámara!

Donde no tendrán problemas de aforo será en el país agraciado con el eclipse total de sol agendado a final de año, el 14 de diciembre. And the winner is… ¡Argentina!, concretamente las provincias de Neuquén y Río Negro, aunque puedes ver el espectáculo parcial en los países vecinos. La próxima ocasión en que un eclipse de esas características acontezca en esa misma región del planeta será dentro de unos cuantos calendarios, 375 años de nada.

Pero vamos, que si hay que admirarlo por la tele y dejar la escapada para un poquito más cerca, pues nos conformamos. No será por eventos. Este año en vez de soles nos visitan estrellas para todos los gustos, desde Kiss o Queen en Madrid (5 y 7 de julio) a Bryan Ferry o Elton John en Barcelona (20 de junio y 2-3 de octubre). Marc Anthony lo pone más fácil y en junio se va a recorrer media España desde Santiago de Compostela a Valencia o de Oviedo a Fuengirola y Murcia, entre otras ciudades.

Y hablando de Murcia, no olvides que será la capital gastronómica durante todo 2020, para que vayas cuando te apetezca y te zampes unos buenos michirones, unos paparajotes o alta cocina en el restaurante con dos estrellas Michelin de la ciudad.

¡Pero cómo nos íbamos a olvidar de los críos! Llévatelos puestos hasta Gijón, a la Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas (ya mismo, del 9 al 14 de febrero), o al próximo espectáculo del Circo del Sol, a partir de primavera. Aún no tiene nombre,

pero lo anuncian de una forma perfecta para un día como hoy, primero del año: “Algo nuevo en el horizonte”.