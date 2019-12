En lo que a dependencia se refiere, se está gestionando mal, y canalizando aún. No imaginan las situaciones que están viviendo algunas personas. Este debate es mucho más urgente que muchos otros que están día a día en las portadas de los medios. Hay demasiadas ocasiones en que parece que las ayudas nunca llegan o se pierden, o no se canalizan bien. Este Gobierno tiene que tener el propósito de que ningún ser humano sufra innecesariamente. Si se imaginaran el dolor que hay tras este problema, abandonarían sus debates estériles, se centrarían en este asunto y se pondrían a trabajar sin descanso. Hay muchas personas que no pueden, ni deben esperar más. El Gobierno está obligado a dar una respuesta rápida a esta situación insostenible.

Fernando García González. Madrid

