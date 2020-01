Willem Dafoe, entre Cristo y Anticristo, en la portada de enero de ICON

Fue el Jesús de Scorsese que prefirió a María Magdalena por delante de la vida mesiánica en La última tentación de Cristo. Fue, para Lars von Trier, su reverso tenebroso en Anticristo. Pero es, sobre todo, Willem Dafoe: un actor para todos los géneros. Superhéroes, drama, comedia, intriga y el cine que mejor va con su rostro enigmático y mirada turbadora, el terror. Dentro de esta última categoría estrena El faro, junto a Robert Pattinson, y de ella y mucho más nos habla en el número de enero de ICON, gratis con EL PAÍS el sábado 4 de enero y a la venta el resto del mes por 3,5 euros. "En el teatro se debatía sobre arte, literatura, filosofía o interpretación. En mis primeros rodajes en Hollywood comprobé sorprendido que hablaban de sus casas, sus coches y sus yates".

Dafoe tiene fama de impenetrable, pero si hay alguien que le conoce bien es Abel Ferrara, que le ha dirigido en siete ocasiones y con quien tiene pendientes de estreno dos películas. El polémico cineasta, célebre por el estilo visceral y desgarrado que le dio la fama a través de títulos como Teniente corrupto, demuestra estar tan vivo como su cine en una entrevista agitada, donde no tiene reparo en describir sus adicciones con total naturalidad.

Para muchos deportistas, una retirada puede llegar a ser dramática y dura psicológicamente. Sin duda, no para David Beckham, un raro caso de futbolista de éxito que se encontró con perspectivas económicas más prometedoras fuera del campo que dentro, pese a triunfar primero en el Manchester United y luego en el Real Madrid. La estrella británica habla a ICON sobre sus negocios; el último de ellos, una elegante línea de gafas. También de su condición de icono de estilo: "Hubo un momento durante el Mundial de Japón, en 2002, en el que estaba sentado en el bus del equipo y miré por la ventanilla. Había un grupo de chicos de unos 20 años y todos llevaban el mismo corte de pelo que yo. A veces miro atrás y digo: '¿En qué estaría pensando?", rememora el excentrocampista.

En esta vida no se puede ser más papista que el papa, salvo que ese papa sea Jude Law. Su controvertido Pío XIII, un pontífice que fuma, bebe y dice palabrotas en la serie de Paolo Sorrentino The Young Pope, vuelve en una secuela, The New Pope, nuevamente a las órdenes del cineasta italiano. El papel ha dado a Law una segunda juventud, después de varios años de papeles menores en cine. El actor se sintió inmediatamente atraído por el componente de puesta en escena de la Iglesia: "Montan grandes espectáculos, hacen la indumentaria más extraordinaria, actúan siguiendo el guion más antiguo de todos, y los fieles les siguen para que les iluminen y conmuevan. Hoy en día ser papa implica cierto elemento de interpretación para conseguir llegar a la gente y comprender qué quiere".

Gustavo Bueno fue en su día a Gran Hermano como tertuliano, pero la filósofa trans de 19 años Elizabeth Duval puede que haya hecho todavía más por demoler la frontera entre academicismo y baja cultura con su participación como concursante en First Dates. "Si se es promesa, se es promesa, aunque espero más pronto que tarde poder materializarlo en hechos y no en potencialidades", fue una de las frases que se llevaron los espectadores de Cuatro aquella noche. Una potencialidad que en marzo pasará a ser un hecho es su novela Reina, autoficción sobre los inicios de su etapa en la Sorbona de París, donde estudia un doble grado en Filosofía y Filología Francesa. De todo ello ha hablado para ICON. "Hay una división respecto a los medios que no tiene sentido. Es la misma persona la que va a un programa de entretenimiento a hacer autopromoción que la que da una conferencia sobre articulaciones discursivas del posmarxismo con influencia lacaniana".

Además, recorremos los escenarios flamencos que inspiraron la obra de Pieter Brueghel el Viejo en el 450º aniversario de su muerte, exploramos la moda de hoy y del mañana en la isla artificial de Rokko (Japón), conocemos la historia del fotoperiodista del soul David Reed e investigamos qué se mueve bajo los "Me gusta" en las oficinas de Instagram y Facebook, entre otras más cosas, listas para ser encontradas durante todo el mes de enero en tu quiosco.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.