Un rincón neoyorquino en el centro de Madrid

Cada Navidad, el Rockefeller Center de Nueva York estrena su pista de patinaje, toda una institución en el calendario de la ciudad. Este año, el más neoyorquino de los hoteles madrileños, Only YOU Atocha, le da la réplica entre el 22 de diciembre y el 6 de enero con una propuesta inédita en Madrid: la primera pista de patinaje sobre hielo dentro de un hotel, todo un guiño a las pistas de Manhattan y un plan pensado para todos el público infantil.

La pista se ubica en el patio central de Only YOU Atocha, uno de los puntos más emblemáticos del hotel. Solo los niños pueden acceder a ella, pero los adultos también tienen su propio espacio de recreo. Lo han llamado Winter Lounge y es un rincón en el que tomar un chocolate caliente, una copa de champán, un pretzel o un perrito caliente mientras los niños patinan y suenan villancicos en el hilo musical. La pista de patinaje estará abierta de 12 a 20 horas, tanto para clientes alojados como no alojados.

En Navidad, en cualquier caso, sigue la actividad habitual a pleno rendimiento de este hotel ubicado en un punto estratégico, cerca de la estación de Atocha. Angelita Madrid Skybar, su restaurante y coctelería, es la estrella de Sép7ima, el ático del edificio. Allí se puede disfrutar de un brunch durante los fines de semana y también acabar la noche con uno de sus cócteles mientras el contempla Madrid encendido de estas fechas. En la planta baja, la estética industrial se vuelve cálida con el café de Mama Framboise y la oferta gastronómica del restaurante Trotamundos. Todo un antídoto contra el frío y contra el estrés de estas fechas.

