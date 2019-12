“Me tomo muy en serio a las ‘celebrities’”

¿Cómo empezó como youtuber? Mentalmente empecé en 2006, pero no me atrevía a exponerme públicamente. Pasados 10 años, en 2016, me decidí y empecé a hacer vídeos y a colgarlos. Al final me atreví, porque mi sueño era ser youtuber y me iba a quedar sin cumplirlo.

Las plataformas tecnológicas vienen y van, fíjese en MySpace o el Messenger de MSN, entre muchas otras. ¿Será YouTube eterno? Yo creo que YouTube está para quedarse. Como no hay una alternativa factible, es imposible que desaparezca. Puede que se transforme, de hecho, ya se ha transformado: antes era como la sabana africana y ahora está lleno de restricciones.

¿Eso es bueno o malo? Las dos cosas. Por un lado te permite menos creatividad, pero por otro te protegen. Por ejemplo, tu contenido tiene copyright.

¿Cómo dio aquel paso al espacio digital? Lo hice como en estado de semitrance. Los 50 primeros vídeos que subí a la plataforma no los recuerdo bien. Y no porque fuera drogada, sino porque estaba en un estado mezcla de euforia y miedo. Bueno, el primero sí que lo recuerdo: se titulaba Harta de no ser youtuber. Pero el que tuvo éxito por primera vez fue uno en el que proponía tomar el culo de Kim Kardashian como nueva unidad de medida, en vez del sistema métrico decimal.

Ahí se dio usted cuenta de que iba a tener éxito. Este que digo lo petó bastante. También uno en el que decía que la Kardashian era mejor que Gabriel García Márquez y que enfadó a mucha gente. Pero tampoco tengo yo claro que tenga éxito, es decir, lo percibo todo como muy frágil, sobre todo por mi personalidad inestable.

¿Cómo se aprende a ser youtuber? Yo aprendí a base de consumir, viendo mucho YouTube, como cinco horas al día. Es como si hubiese hecho una carrera. Y así aprendes todo de lo demás: la edición, la periodicidad, la narrativa... Así lo integras de manera natural.

¿Por qué le gusta tanto YouTube? A mí me gustaban youtubers estadounidenses que hablaban de su propia vida sin tapujos, de manera muy honesta, de cosas que yo nunca me hubiera atrevido a contar a mis amigos. Para mí era casi terapéutico, porque siempre he sido bastante solitaria.

Mezcla usted alta y baja cultura y se toma muy en serio a las celebrities. Sí, me las tomo muy en serio. Hay gente que pensaba que era una provocación, pero es honesto. Hablo de las cosas que me gustan. Y me interesa la alta y la baja cultura, no es algo que haga a propósito. Me leo un libro de Le Corbusier a la vez que veo el programa de las Kardashian. Así creo mis conexiones neuronales.

¿Por qué estudió Arquitectura? Me parecía la carrera más completa porque tiene que ver con saber un poquito de muchas cosas. Se puede aplicar al cine, a la moda, al arte... No me decepcionó.