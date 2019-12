Seis mujeres negras se imponen por primera vez en los principales concursos de belleza

Los concursos de belleza se adaptan a las exigencias de la sociedad para sobrevivir. Sus participantes ya no son solo mujeres de medidas perfectas, sino también profesionales reconocidas en distintos campos que pueden hablar abiertamente de sus preferencias sexuales si llega el caso. Algo impensable hace solo unos años. Así ha ocurrido recientemente con Miss Myanmar, la primera candidata a Miss Universo que se ha declarado abiertamente homosexual.

La raza también era un condicionante insalvable en algunos países. En el inicio de la historia de los concursos de belleza, algunos de los cuales se remontan a los años 20, se impidió la participación de mujeres negras. Y cuando se aceptó que participaran siguieron existiendo trabas para ellas y frustración por no poder llegar nunca a los primeros puestos en estos concursos. Parece que algo ha cambiado de forma definitiva porque por primera vez en la historia seis mujeres negras han ganado algunos de los concursos de belleza más importantes del mundo: se trata de las vencedoras de Miss Universo, Zozibini Tunzi, Miss Mundo, Toni-Ann Singh, Miss Estados Unidos, Cheslie Kryst, Miss América, Nia Franklin, Miss Teen USA, Kaliegh Garris, y Miss Francia, Clémence Botino.

Tampoco sus perfiles coinciden con los que antes se solían asociar a las participantes en este tipo de concursos. El prototipo de mujer guapa y limitada de luces que reflejó la película Miss Agente Especial, protagonizada por Sandra Bullock, ha pasado a la historia, fuera cierto o simple reflejo del papel que se atribuía a las féminas.

Toni-Ann Singh, la jamaicana ganadora de Miss Mundo.

Toni-Ann Singh, de 23 años y ganadora de Miss Mundo es jamaicana y graduada en la Universidad Estatal de Florida en Psicología y Estudios de la Mujer. Cuando salió elegida en la competición el pasado septiembre desveló que su intención era matricularse en Medicina y que seguiría abogando por las mujeres. "Creo que las mujeres son el alma de nuestra comunidad. Por lo tanto, continuaré inspirándolas y trabajando por ellas para que entiendan cuán grande es su potencial", declaró.

Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos, tiene 28 años, es abogada, trabaja en litigios civiles para una firma de abogados y su pasión es ayudar a presos con condenas dudosas a conseguir reducir sus penas. Durante su concurso contó que un juez le sugirió que usara falda en lugar de pantalones porque así lo preferían ellos. Desde entonces ha creado un blog de moda centrado en ropa de trabajo para mujeres y se ha ofrecido para trabajar como voluntaria para Dress for Success una organización sin ánimo de lucro creada en 1997 para ayudar a mujeres de bajos ingresos a poder acceder a vestimenta profesional de cara a entrevistas de trabajo.

Zozibini Tunzi, Miss Universo, con algunos familiares. instagram

Zozibini Tunzi, Miss Universo, tiene 26 años es sudafricana y ha lanzado en sus redes sociales una campaña contra la violencia de género. "Tenemos que comenzar la narración donde las personas que piensan correctamente actúan como modelos a seguir para aquellos que creen que está bien maltratar a las mujeres", escribió. Durante su participación en el concurso de Miss Universo, Tunzi afirmó que los estándares convencionales de belleza no suelen incluir a mujeres con la piel y el pelo que ella tiene y animó a quererse a una misma sea cual sea tu físico o color. "Crecí en un mundo donde una mujer que se parece a mí, con mi tipo de piel y mi tipo de cabello, nunca fue considerada hermosa. Creo que es hora de detener eso hoy, quiero que las niñas me miren y vean mi rostro y quiero que vean su rostro reflejado en el mío", dijo en su última respuesta antes de ser coronada.

Nia Franklin, Miss América, nació en Carolina del Norte tiene 23 años y es cantante de ópera, una aptitud que utilizó durante su concurso y que sorprendió a los jueces cuando cantó Quando m'en vo de La Bohème de Puccini. Trabaja en la organización Sing for Hope que ayuda a las personas a través de la música, un arte que reconoce que fue inspirador para ella misma cuando era una niña. "Crecí en una escuela predominantemente caucásica y me sentía fuera de lugar por el color de mi piel, pero al crecer encontré el amor por el arte y la música me ayudó a sentirme positiva sobre mí misma y sobre quién era yo", dijo durante el certamen.

Kaliegh Garris, Miss Teen USA.

Kaliegh Garris, Miss Teen USA, tiene 18 años y es oriunda de Connecticut. Una de sus decisiones al empezar a competir en concursos de belleza fue lucir el característico pelo rizado de su raza y apartarse de los estándares que aconsejaban optar por el cabello lacio. Ignoró las críticas y los consejos y se reafirmó en su creencia: "Me siento más segura y cómoda con mi pelo natural", afirmó. Con él consiguió primero el título de Miss Connecticut Tenn USA y luego Miss Teen USA.

Vaimalama Chaves, Miss Francia, es otra de las mujeres que ha peleado por aportar a este tipo de certámenes una visión más natural y menos frívola. Tiene 24 años y es originaria de Tahití, ha rebatido en las redes sociales las críticas que recibió por ganar unos kilos después de su elección y ha plantado cara con argumentos imbatibles: "Cuando era pequeña, lo que me decían me afectaba mucho. Pero, desde entonces, he leído, pensado, madurado y me he dado cuenta de que mi felicidad no puede depender de los ojos de los demás. De lo que la gente piensa o dice", afirmó en una entrevista. Tampoco tuvo ningún problema en contar que había llegado a pesar 80 kilos y se mostró orgullosa de los cambios de su figura.