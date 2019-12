Britney Spears se planta contra los ‘trolls’ de Instagram

La relación de Britney Spears con sus fans siempre ha sido excelente. En sus buenos y malos momentos, su inmensa comunidad de seguidores la ha apoyado en lo personal y lo profesional. Por eso ella siempre trata de ser generosa con todos ellos y les devuelve parte de ese cariño con vídeos, fotos y retazos de su vida que comparte en su divertida y genuina cuenta de Instagram, con más de 23 millones de seguidores.

Sin embargo, ahora a la diva del pop se le está atragantando mostrar su vida privada a causa de las innumerables críticas que está recibiendo. Lo ha contado ella misma en una de sus últimas publicaciones, en la que habla ante la cámara y muestra la decoración navideña de su hogar. En el texto que acompaña al vídeo, Spears le da un toque de atención a todos los que la atacan en las redes, que, al parecer, son muchos.

"¡Feliz Navidad, amigos!", arranca su texto la cantante de 38 años. "Me encanta compartirlo todo con vosotros... pero está siendo duro seguir queriendo hacerlo, porque la gente dice cosas de lo más desagradables. Si no te gusta una publicación, guárdatelo para ti y deja de seguir a esa persona. No hay razón para salirse del buen camino y hacer todos esos comentarios malvados y atacar a la gente. ¡¡Seguid siendo muy felices y que Dios os bendiga a todos!!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 14 Dic, 2019 a las 9:16 PST

Son muchos quienes salen en favor de Spears en ese momento; de hecho, en apenas un día la publicación ha logrado casi 30.000 comentarios, además de 2,5 millones de reproducciones. Entre otros su hermana Jamie Lynn, que le envía corazones. Su actual novio, el modelo y entrenador estadounidense de origen iraní Sam Asghari, con quien sale desde hace alrededor de dos años, ha mandado un mensaje todavía más claro que el de la cantante.

"Es tan fácil ciberatacar y esconderse detrás de un teléfono, y escribir comentarios malignos... Pero cuando saltan al mundo real, de repente actúan como si fueran los mayores fans y te piden una foto", escribe Asghari.

Una de las próximas actualizaciones que incorporará Instagram es que los usuarios dejen de ver la cantidad de Me Gusta que tiene una publicación, aunque no los comentarios. Los famosos han discutido abiertamente sobre ello. Kim Kardashian, por ejemplo, no está a favor de ello, pero otros rostros conocidos como los de las raperas Nicki Minaj y Cardi B prefieren que estén ocultos. "¿Qué te hace sentir más inseguro: no recibir likes o que la gente esté siempre opinando sobre ti, tu vida y tus asuntos?", decía esta última.

Los ciberataques son la última preocupación de Britney Spears, que pasa por un momento familiar complejo. En septiembre un juez le redujo la custodia de sus hijos, Sean Preston y Jayden James, de 13 y 12 años. Desde entonces solo puede disponer del 30% del tiempo de los chicos, mientras que su expareja, Kevin Federline, tiene el 70%. Además, el propio Federline acusó en agosto al padre de la cantante, Jamie Spears, de presuntos abusos físicos a sus nietos.