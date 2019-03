Britney Spears tendrá su propio musical con princesas feministas

Un cuento de princesas que despiertan ante el feminismo con canciones de la princesa del pop, Britney Spears. Este es el argumento del musical que se estrenará en Chicago a finales de año. Lo ha anunciado el martes por la mañana el productor James L. Nederlander, dueño de nueve teatros en Broadway, según informa The New York Times.

El espectáculo, una comedia musical titulada Once Upon a One More Time (Había una vez más, en español, nombre inspirado en el primer hit de Spears, Baby One More Time, de 1998), está programado para debutar este otoño en Chicago, con vistas a un estreno en Broadway más adelante, si logra el éxito esperado. Un proyecto que, tal como anunció Forbes en 2017, lleva varios años en el horno.

¿De qué trata?

A diferencia de otros musicales inspirados en grandes estrellas de la música, como The Cher Show, estrenado en 2018, sobre Cher, este no versará sobre la vida de Britney Spears, de 37 años. En su lugar ofrecerá una revisión de personajes de cuento clásicos como Blancanieves, Cenicienta, Bella Durmiente y Rapunzel, que, en un mundo mágico, se reúnen quincenalmente en un club literario donde solo leen cuentos de Los Hermanos Grimm. Cuando estos relatos se agotan, las mujeres demandan nuevo material. El hada madrina les lleva La mística de la feminidad, de 1963, un título clave del feminismo, de la teórica y activista estadounidense Betty Friedan. El hallazgo literario alterará la existencia de las princesas. Y sus pensamientos, seguro, se verbalizarán a través de las canciones de Spears.

Aunque la cantante nunca se ha proclamado como adalid del feminismo, a diferencia de otras divas del pop —incluso defendió la virginidad hasta el matrimonio al principio de su carrera—, las letras de temas como Ops I Did It Again!, Toxic, Womanizer pueden leerse en clave feminista. Hartmere ha contado que la partitura contará con 23 canciones del repertorio de la cantante, incluidos muchos de sus grandes éxitos y dos temas que nunca fueron sencillos, pero que ayudarán al desarrollo e la historia.

"Cenicienta sufre una crisis existencial y se reúne con su grupo de princesas. El hada madrina es la principal antagonista. También hay un príncipe encantador y un enanito que nunca hemos conocido—el octavo—, además de un narrador infeliz porque su sistema mágico está siendo desmantelado”, comenta Jon Hartmere, autor del libreto, a The New York Times.

Hartmere es el guionista de The Upside, el remake de la cinta francesa de 2011 Intocables y co autor de Bare, un musical sobre una pareja gay adolescente en un colegio católico, estrenado en Los Ángeles y el Off-Broadway. "Esas mujeres han permanecido en un mundo hermético y de repente empiezan a profundizar en ideas modernas de la segunda y la tercera ola feminista. El libreto también explora cómo las historias han llegado hasta nosotros y de dónde provienen nuestras normas. Pero también es súper divertido y cómico”, agrega al diario neoyorquino.

Kristin Hanggi, responsable de la adaptación teatral de Rock of Ages, es la encargada de dirigir este nuevo espectáculo. Keone y Mari Madrid, los bailarines del videoclip Love Yourself de Justin Bieber, serán los coreógrafos.

El proyecto ya ha pasado por varias lecturas —en una de ellas la propia Spears ha estado presente —y se someterá a un workshop el próximo mes, una especie de taller en el que participan artistas, productores y especialistas por el que pasan todos los musicales antes de estrenarse. La propia Spears ha expresado su satisfacción con los progresos de la obra, como recoge Broadwayworld.com: “Estoy emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que se desarrolla en un lugar tan mágico lleno de personajes con los que he crecido y que adoro. ¡Es un sueño hecho realidad!", comenta la artista, que vive temporalmente apartada de los escenarios para dedicar tiempo a su padre, Jamie Spears, de 66 años, que estuvo a punto de morir a principios de año por una rotura en el colon.

¿Cuándo se estrena?

Las previas comenzarán el 29 de octubre y el estreno oficial será el 13 de noviembre en el James M. Nederlander Theater de Chicago. Esas son las mismas fechas y el mismo teatro que se habían anunciado para Dont Stop ‘Til You Get Enough (No pares hasta que tengas suficiente, en español), el musical jukebox sobre Michael Jackson. Este espectáculo fue cancelado cuando se anunció el documental de HBO que detalla las demandas de abuso contra Jackson. Los productores sin embargo, esperan llevarlo algún día a Broadway.

Será el de Britney, que se proclamó, en sus inicios, como sucesora femenina de Jackson, el que verá la luz este mismo año. Así, la princesa del pop, se suma a estrellas, como Queen, Carole King, Elvis Presley, ABBA o Cher, que cuentan con un musical con sus canciones. Unos con más éxito que otros. Mamma Mía!, el de ABBA, sigue rompiendo records en todo el mundo. En Londres, el de las Spice Girls, echó el cerrojo tras una temporada en 2013. Y eso que se titulaba Viva Forever. Aún es pronto para aventurar la fortuna del de Britney, por ahora, se puede afirmar que la estrella de Mississippi, es la artista más joven de la que se estrena un musical basado en sus canciones.