Los 7 'best-sellers' de Uniqlo (ahora con descuento) que regalarás en Navidad

Llega el momento de organizarse con los regalos navideños y la ropa siempre es un buen comodín para acertar con cualquiera. En especial si nos dejamos guiar por las tendencias y por esas piezas básicas y atemporales que siempre triunfan. Una mezcla de ambas dos es Uniqlo: la marca japonesa que ya se ha convertido en todo un referente y que puedes comprar online.

Estas semanas, en especial por las fechas en las que nos encontramos, puedes encontrar, además, varios descuentos en sus prendas más exitosas: desde los plumíferos ultra light hasta los complementos de cashmere, pasando por las prendas térmicas con tecnología Heattech patentada por la firma. Estos son todos ellos en una selección escogida especialmente para ti y para todos los seres queridos a los que quieras hacer muy felices esta Navidad.

Parka de plumas con capucha

Para hombre

Esta parka combina las plumas del relleno con un aislamiento de algodón que absorbe la humedad, así que resulta perfecta para los que buscan una prenda que combata al mismo tiempo el frío y el agua. Está disponible en varios colores como azul marino, oliva o negro y también se puede optar por otros dos modelos: uno con pelo desmontable en el gorro y otro que no lleva capucha, ahora con un descuento de 20 euros. Todos ellos están equipados con un sistema que retiene el calor corporal en las zonas del cuerpo que más sufren en invierno.

Compra desde 79,90€

Para mujer

Los modelos femeninos están elaborados con la misma fórmula aislante, pero ofrecen la posibilidad de jugar con distintas larguras: los que terminan en la cintura, la cadera o en las rodillas. Aunque el relleno premium garantiza una cobertura de calor extra, el tejido es muy ligero así que la silueta final resulta favorecedora. Se trata de una buena opción para ir abrigado sin renunciar al estilo que está disponible en colores clásicos como el blanco, el marrón, rojo o verde oscuro, ahora con un descuento de 20 euros. También se puede elegir el modelo que incorpora el complemento de pelo para la capucha.

Compra desde 79,90€

Plumífero ultra light

Para hombre

Es uno de las prendas más características de Uniqlo, ahora con un descuento de 10 euros. Un artículo todo en uno ideal para el día a día porque resulta cálido y muy ligero. Por su diseño de líneas sencillas es perfecto tanto para ir a la oficina como para practicar deporte. Se cierra con cremallera y lleva dos bolsillos laterales. Tiene un acabado mate, es resistente a la lluvia ligera, y se puede adquirir en tallas que van desde XS a la XXL.

Compra por 59,90€

Para mujer

La misma filosofía de diseño funcional se cumple en la versión para mujer. Se trata de un abrigo de corte chaqueta que lleva incorporada una bolsa para doblarlo y guardarlo en cualquier lugar. Dispone de costuras elásticas en los dobladillos y una cinta interior en las mangas para que quede entallado y ajustado. Se puede comprar en colores muy favorecedores como el fucsia y el oliva, o también en otros más ponibles como el azul marino o el marfil. Ahora con un descuento de 10 euros.

Compra por 59,90€

Para niños

La colección infantil presenta una amplia gama de abrigos, chaquetas y chalecos pensada para resistir la intensa actividad de los niños durante los días de frío y lluvia y ahora también tiene un descuento de 10 euros. Todas las prendas están equipadas con la tecnología BLOCKTECH para protegerlos de las inclemencias meteorológicas. Las parkas, que resultan muy cómodas de llevar porque no pesan, están disponibles en modelos monocolor y en otros que conjugan dos tonos en las mangas y la parte frontal. Son adecuadas para niños de entre 3 a 13 años.

Compra por 29,90€

Básicos con tecnología Heattech

Para hombre

HEATTECH es una tecnología térmica que utiliza la humedad corporal para generar calor, así que cualquiera de estas prendas resulta muy apetecible para equiparse durante la temporada de invierno y cuentan con 5 euros de descuento. Dentro de esta línea, Uniqlo apuesta por las camisetas de algodón, pero también dispone de calzoncillos largos para hombre o calcetines. La gama de camisetas abarca desde el clásico modelo interior de cuello redondo y manga corta, a las camisetas de cuello en pico, pasando por una propuesta de manga larga o cuello vuelto.

Compra desde 14,90€

Para mujer

En la colección HEATTECH de mujer se pueden encontrar básicos para acompañar cualquier look diario, ya que gracias a su diseño se pueden usar como ropa interior o exterior. Las camisetas, por ejemplo, están disponibles en una amplia variedad de colores y estampados geométricos o de rayas. También se puede jugar con el tipo de cuello: redondo, de bailarina, cuello alto, etc; y optar por un body o leggins para llevar las piernas bien abrigadas en los días gélidos. También cuentan con 5 euros de descuento.

Compra desde 14,90€

Para niños

En el caso de los niños no hay nada mejor que disponer de un amplio armario de básicos para poder reponer una prenda en cualquier ocasión. Si, como en este caso, las camisetas y pantalones de algodón garantizan que se mantengan bien abrigados, mucho mejor. Se puede elegir entre el modelo ultra cálido —la gama más aislante— el extra cálido —que lleva un forro interior— o el térmico. Todos ellos retienen la humedad y presentan un diseño ajustado para no añadir más volumen si se llevan bajo un jersey o chaqueta. Los cuellos también son amplios para que no asomen bajo las camisas. Ahora con entre 2 y 5 euros de descuento.

Compra desde 7,90€

Complementos con tecnología Heattech

Gorros, bufandas y guantes son imprescindibles durante los meses de más frío para proteger la piel del viento y de las bajas temperaturas. En Uniqlo han dado una toque extra a estos complementos conjugando el diseño japonés de líneas puras con la extrema calidez de los tejidos Heattech, y ahora tienen entre 2 y 5 euros de descuento. Algunos de estos complementos han sido elaborados en colaboración con la firma finlandesa Marimekko, conocida por sus originales estampados. Otra opción disponible son los cuellos polares ajustables, muy fáciles de combinar y más cómodos que las bufandas para practicar deporte.

Compra desde 9,90€

Jersey de punto

Para hombre

Invertir en un buen jersey de lana en estas fechas es una apuesta más que segura. La colección de hombre de Uniqlo ofrece prendas atemporales fabricadas en lana extrafina de Merino 100% que tienen ahora 5 euros de descuento. Como el resto de prendas de la marca, se ofertan en una amplia gama de colores más o menos vibrantes. Su diseño permite combinarlos con ropa casual o más exclusiva.

Compra desde 29,90€

Para mujer

Son perfectos para combinar con faldas, pantalones o leggins y, como los de la colección masculina, están elaborados en lana Merino adecuada para lavar a máquina sin necesidad de cuidados especiales. Se puede elegir entre cardigans que se cierran con botones o jerseys de cuello redondo, de pico o cuello alto. Las tallas van desde la XXS a la 3XL y también tienen ahora 5 euros de descuento.

Compra desde 24,90€

Chaqueta polar

Para hombre

Elaborados en poliéster 100%, los nuevos forros y chaquetas polares de la firma japonesa han sido diseñados con un corte más desenfadado para lucir en los looks de calle. Los puños están adaptados para ajustarse al brazo e impedir que entre el aire frío. El exterior, gracias a su revestimiento de pelo largo mullido, ayuda a conservar el calor del cuerpo. Todos los modelos se cierran en la zona del pecho con cremallera e incluyen bolsillos laterales. Cuentan ahora con 5 euros de descuento.

Compra por 19,90€

Para mujer

Además de los forros polares clásicos, en el caso de la colección femenina se incorpora un modelo de cardigan con cuello redondo y bolsillos frontales que se cierra con botones, todos tienen también 5 euros de descuento. Está elaborado con pelo suave de oveja, por lo que se recomienda lavar a máquina en un ciclo delicado, y resulta ideal como prenda exterior o para lucir bajo un abrigo más grueso en los días de bajas temperaturas.

Compra por 19,90€

Bufandas de cashmere

Cuando buscamos un toque de distinción extra, Uniqlo cuenta con pañuelos y bufandas de cashmere perfectos para dar personalidad a los estilismos de fiesta o de diario. Con un tacto muy agradable, se trata de un modelo unisex fabricado en tejido de máxima calidad. El grosor es más liviano que las bufandas clásicas, pero la largura es mayor: 197 x 67 centímetros. En los extremos lleva flecos y está disponible en colores como amarillo, rosa, caqui, morado o gris claro. Se recomienda limpiar en seco. Ahora con 10 euros de descuento.

Compra por 39,90€

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de diciembre de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.