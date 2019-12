Miguel Sánchez Encinas, el novio de Chenoa que está en la lista ‘Forbes’

Hace 18 años que un concurso de talentos musicales convirtió a una joven de origen argentino, asentada en Mallorca, en un rostro como de la familia para muchos españoles. El programa era Operación Triunfo, su primera edición, y la cantante, Chenoa. Desde entonces han pasado otras ediciones y otros cantantes, pero Chenoa se quedó. Primero fue su voz, después el romance que vivió en directo en el reality con su compañero David Bisbal, más tarde fue la mujer abandonada que salió en chandal a la puerta de su casa, abatida y llorosa, para explicar a los medios que ella se había enterado de que Bisbal la dejaba a través de una rueda de prensa que el cantante dio en Caracas.

Quince años más tarde, en 2016, ni los discos grabados, ni los conciertos en solitario, ni los novios que siguieron, ni su participación en programas de televisión la libraron de volver a ser la mujer que Bisbal abandonó. Ocurrió en el Palau de la Música con motivo del concierto que reunió a los concursantes de la primera edición del show talent por su aniversario: la expareja volvió a cantar unida Escondidos y al final dio igual cómo lo hicieran porque la gente se quedó con que Bisbal hizo la cobra a Chenoa. Poco importaba si era cierto o no, pero así pasó a la historia ese concierto.

Cuando la cantante parecía condenada a ser para siempre la ex de Bisbal, ha aparecido en su vida un médico que se va a convertir en su marido en una fecha aún por determinar, según anunció el pasado mes de junio. Miguel Sánchez Encinas es el jefe del servicio de urología en el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y en la clínica Ruber Internacional en Madrid. Ahora su nombre se ha incorporado a una de las famosas listas de la revista Forbes, en este caso la de los 100 mejores médicos de España.

Con este motivo su novia no ha dudado en mostrar su alegría y orgullo por este reconocimiento en uno de sus stories de su cuenta de Instagram: "Estoy tan feliz. Tan orgullosa. Enhorabuena por tu gran trabajo. Muy merecido", escribió Chenoa acompañando varias capturas de medios que informaban del hecho.

Miguel Sánchez Encinas se formó como médico en la Universidad Complutense de Madrid y en L'Institut Mutualiste Montsouris de París. Ha estado casado anteriormente y tiene una hija fruto de ese matrimonio.En su profesión es un médico reconocido y por ejemplo el servicio que dirige en el hospital Rey Juan Carlos fue reconocido como el mejor de España por los Premios BIC 2018. Compagina esta faceta con la de profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte cinco asignaturas en los grados de Medicina y Urología. El médico habla inglés y francés y es un gran aficionado al running; incluso ha corrido alguna maratón.

Ahora Sánchez Encinas mantiene otra carrera de fondo: continuar con su vida de facultativo y profesor sin verse sobrepasado por la fama de su pareja, algo que parece llevar sin grandes problemas. También comparte con ella su visión sobre la libertad y dignidad de las mujeres. A principios de este año compartió en su perfil de Twitter un vídeo de una de sus carreras acompañado de un comprometido mensaje coincidiendo con el asesinato de la joven Laura Luelmo: "Tod@s deberíamos correr libres. Mi primera carrera de 2019 va por todas las corredoras. Ni un paso atrás", escribía el futuro marido de Chenoa.

Su prometida ha mostrado en varias ocasiones su compromiso con la causa feminista, una de las últimas en el libro escrito por la presentadora de Sálvame Carlota Corredera, Hablemos de nosotras, en el que ha protestado por "las preguntas sexistas en los photocalls y alfombras roja". La cantante cuenta que le preguntan por su vestido o por si quiere ser madre. Chenoa dice sobre la parte profesional: "No saben lo que he hecho o estoy haciendo. Antes sí me frustraba, se me veía en la cara, pero ahora ya no. Son muchos años conociendo quién está detrás de las cámaras, por qué están y lo que necesitan. Luego ves que viene un compañero artista y le dice: ‘No paramos de escuchar tu canción’. Hombre, es un poquito llamativo”. Y sobre la personal: "He sufrido endometriosis, principios de cáncer de útero, quistes. De hecho, estoy operada dos veces por laparoscopia. A mí me lo preguntaban [si iba a tener hijos] en una época en la que igual si quería, no podía", explica en el libro.

Chenoa también tiene claras otras cosas, tal y como desveló a la revista ¡Hola! en una reciente entrevista en la que la pareja daba detalles sobre su próxima boda: “Todo lo que viví en el pasado son experiencias que me han llevado al punto de saber que Miguel es el hombre indicado”, afirmó la artista ante la mirada de su novio, que confesó que le había pedido matrimonio "en el Jardín de los Naranjos, en lo más alto del Monte Aventino, una de las siete colinas de Roma”.