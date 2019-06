El resurgir personal y profesional de Chenoa

¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa. Así comienza A mi manera, la última canción que Chenoa presentó el pasado febrero como prolegómeno a su nuevo álbum, el que sería el número ocho, aún sin publicar. Una premisa que la cantante parece que va a dejar a un lado, pues se ha comprometido. “Sí, estamos muy felices y por supuesto que podemos hablar de boda”, ha dicho la intérprete de Cuando tú vas en la gala benéfica contra la trata de mujeres, celebrada el lunes en el Teatro Real de Madrid y a la que acudió acompañada de su futuro esposo, el médico Miguel Sánchez Encinas.

Una noticia que sorprende debido a que la artista, que acaba de cumplir 44 años, siempre ha defendido ser ejemplo de mujer que rompe con los estereotipos y que pasar por el altar no estaba en sus planes. Sin embargo, desde hace unos días no oculta el anillo de compromiso que luce en su mano izquierda, el que Sánchez Encinas le regaló durante una escapada de fin de semana a Roma, donde según señala la revista ¡Hola!, le pidió matrimonio a Chenoa.

Chenoa presentó a Miguel Sánchez Encinas, un reputado médico jefe del servicio de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y responsable de Urología de la Clínica Ruber Internacional de Madrid, el pasado marzo, cuando acudieron juntos por primera vez a la función de Looking for Europe, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Poco después, la artista publicó en sus redes sociales una imagen de una cena junto a algunas de sus compañeras de Operación Triunfo en las que estaban también sus parejas y, entre ellas, Sánchez Encinas.

La artista, argentina de nacimiento pero mallorquina de adopción, nunca ha sido muy dada a hablar de su vida privada, pero tampoco se ha escondido. No lo hizo hace 14 años, cuando salió llorando y en chándal al portal de su casa para explicar a los medios de comunicación que su relación con David Bisbal —que comenzó tras Operación Triunfo y duró tres años— había llegado a su fin. Tampoco cuando acompañó al actor Álex González a una gala de los Goya en 2006; ni cuando se besó en el escenario con el cantante David de María, con quien salió entre 2009 y 2010. También ha posado ante los fotógrafos de la mano del productor teatral Alain Cornejo y se ha dejado ver paseando por las calles de Madrid junto al guitarrista Javier Arpa, su última pareja.

Chenoa con su amiga y compañera Nuria Fergó en Madrid en mayo de este año. GtresOnline

Pero si ha habido un momento en el que la cantante se ha desnudado en cuerpo y alma fue hace dos años, cuando explotó su faceta como escritora y publicó su autobiografía, Defectos Perfectos, que se agotó en Amazon a las dos horas de su estreno. En ella, Chenoa abre el baúl de los recuerdos y habla, con todo detalle, de su relación con el almeriense —“Alguien me llamó por teléfono. No soy capaz de recordar quién fue. 'Pon la tele'. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie”, recuerda—, de sus vivencias tras Operación Triunfo y de su imposibilidad de ser madre.

Con su nuevo compromiso, la intérprete de Soy humana vuelve a disfrutar de un espléndido momento personal que compagina también con éxitos en lo profesional. Además de la promoción de su nuevo single, con el que continúa agotando entradas de sus conciertos en diferentes ciudades españolas, Chenoa colabora cada semana en el programa Zapeando y ha formado parte del jurado en las últimas ediciones de Tu Cara Me Suena. También ha sido locutora de radio en Cadena Dial, humorista en El Club de la Comedia y jurado de nuevo en el programa Oh Happy Day, de TV3.