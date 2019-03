18

María Olvido Gara Jova es conocida por su nombre artístico, Alaska. Como la propia cantante de Fangoria ha explicado en más de una ocasión se adjudicó este nombre artístico en honor a la canción de Lou Reed ‘Caroline says’, cuya letra dice: “But she’s not afraid to die, all her friends call her “Alaska” ("Ella no tiene miedo a la muerte, todos sus amigos la llaman Alaska"). el motivo de su nombre verdadero fue un real olvido de su padre, quien quiso llamarla como su abuela, pero acabó llamándola como su tía Olvido. El nombre de su abuela sigue siendo una incógnita.