Yara Shahidi: “Si me hubieran pedido que me desnudara no lo habría hecho”

La actriz Yara Shahidi, de 19 años, es la más joven del grupo de mujeres que conforman el calendario Pirelli 2020, pero no es una novata. Antes de vislumbrar la adolescencia, cuando su carrera se centraba en unos pocos anuncios, ya había actuado junto a Eddie Murphy y Angelina Jolie. A los 13 años fue elegida para interpretar a Zoey, la hija adolescente de la familia Johnson en la comedia de la ABC Black-ish, que enseguida fue un éxito comercial y de crítica. La fama, lejos de convertir a la joven en un muñeco roto, le ha proporcionado una plataforma para hacerse escuchar.

Pero Shahidi reconoce que no se siente cómoda cuando se la identifica como la voz de una generación. “Me pone un poco nerviosa”, confiesa a EL PAÍS en el Teatro de la Filarmónica de Verona, donde ha acudido para la presentación del almanaque del próximo año. “Nunca he tenido la meta de ser ‘la voz o el rostro de mi generación’ porque creo que hay un montón de jóvenes brillantes. De hecho, no podría ni acotar los nombres, no puedo ser solo yo o lo que yo pueda decir. Me parece reconfortante ser una de tantas personas, hay mucha gente maravillosa haciendo cosas en distintos ámbitos. Cuando veo las innovaciones en las ciencias o las artes, la gente joven está liderando muchos movimientos. Es inspirador”, continúa.

ampliar foto Yara Shahidi, en el calendario Pirelli 2020. PAOLO ROVERSI

Hace tiempo que el nombre de Yara Shahidi no está ligado solo a la actuación, sino también al activismo. El pasado año fundó Eighteen x 18, una organización apolítica que trata de promover el voto entre los jóvenes, sin especificar partidos. Shahidi también es una defensora de Black Lives Matter, un movimiento social que surgió en 2013 tras la muerte de un joven afroamericano tiroteado por un vigilante blanco. Con estos actos, la joven ha atraído los aplausos de Oprah Winfrey, quien ha dicho que espera vivir lo suficiente como para ver a Shahidi convertirse en presidenta, y ha participado en conversaciones sobre el futuro del feminismo con Michelle Obama, quien ha sido su principal valedora en su entrada en la Universidad de Harvard.

Shahidi siempre ha combinado el trabajo con los estudios gracias a un gran apoyo familiar. “Aprecio el hecho de tener experiencias creativas. Desde pequeña mis padres me dijeron que actuar era algo que hacíamos pero no quiénes somos. Eso me ha liberado para perseguir mi pasión y no solo proyectos. El camino ha sido divertido porque siempre quiero estar involucrada en los proyectos, no porque tenga que estarlo”, afirma.

También este último proyecto lo ha afrontado con una gran emoción, reconoce. “Siempre he sido fan de los calendarios Pirelli. Siendo hija de un director de fotografía tengo una apreciación editorial por los calendarios”. Aunque ella lo tiene claro. “Si me hubieran pedido que me desnudara no lo habría hecho. No me pongo ni camisetas en las que enseño el ombligo, pero esa es una decisión personal”, responde de forma rápida. Pero hace tiempo que los calendarios de la marca más conocida de neumáticos buscan otra cosa. En esta ocasión a Julieta. “Ser Julieta y adentrarme en las complejidades del personaje es muy emocionante”, comenta. Cada una de las integrantes del trabajo de Paolo Roversi se enfrenta a una Julieta, a su Julieta. “Yo la abordé como un personaje existencialista, un poco en crisis”, lanza a la audiencia, que ríe embelesada.