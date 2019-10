Leo con frecuencia las manifestaciones de personas que, sintiéndose indignados, enfadados e irritados con los políticos, deciden, y casi amenazan, con no participar en las próximas elecciones. Vaya, que nadie cuente con su voto. Asombroso. Ilusionante. Esa es la forma de afianzar la democracia, de hacerla fuerte. Señores enfadados: ustedes saben, como yo y como cualquier ciudadano mínimamente informado, que el voto es el único medio que tenemos de participar en ella, en la democracia, la única manera de mantenerla viva y fortalecerla. Despreciándolo, quizás llegue el día que no tengamos ni la opción de hacerlo. En nuestro país sabemos de eso. Durante 40 años no supimos qué era votar. Si ese momento llegara, es probable que los indignados, enfadados e irritados fueran los primeros en manifestar su contrariedad y frustración.

Samuel H. del Campo. Gijón (Asturias)

