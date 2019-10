Charli XCX, una ‘millennial’ que suena como si fuera tu tía enrollada

Charli, de Charli XCX

(Atlantic Records)

¡Vuelven los dos mil! Charli XCX es una abanderada de la memoria millennial, pero su música es más que una simple asimilación del pop para adolescentes. ¿Ah, sí? ¿Qué ofrece de nuevo? Ella sabe retomar sus influencias y actualizarlas de manera inventiva con texturas modernas de electrónica y hip hop. Sus colegas de generación se lo reconocen: aquí participan HAIM, Sky Ferreira, Christine and the Queens… Se ha apuntado hasta ese trapero estonio que chilla, Tommy Cash. ¿Estamos hablando de pop trap? No, no. Sí que es verdad que el trap es ahora pop, pero eso ya lo discutimos otro día. La cosa es que esta mujer tiene la capacidad de sonar a Carly Jae Repsen o Cyndi Lauper con vocoder y que encima le quede bien.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.