La bofetada de Sharon Stone al director y otros secretos de ‘Instinto Básico’

No hay duda de que Instinto Básico, más concretamente su clásica escena del cruce de piernas de la protagonista, Sharon Stone, marcó un antes y un después en la industria de Hollywood consagrando a la fama a la actriz. En el año de su estreno, 1992, fue la cuarta película más taquillera en Estados Unidos y la más exitosa de la historia en España en su momento (se estrenó en agosto) y 27 años después los entresijos y secretos que rodean a la cinta de Paul Verhoeven siguen despertando una gran curiosidad entre el público.

Dos versiones para una misma escena. A lo largo de estos 27 años la película ha dejado numerosas anécdotas y también alguna controversia, especialmente con la famosa escena del cruce de piernas, sobre la que existen dos versiones. El director, Paul Verhoeven ha contado en varias ocasiones que le propuso a Sharon Stone rodar la escena sin ropa interior, algo que ella aceptó. "Cuando la rodamos, iba a ser una insinuación" ha contado Sharon Stone, "pero [Verhoeven] me dijo: 'Se puede ver el blanco de tu ropa interior, necesito que te la quites'. Él me aseguró que no se vería nada. Así que me quité la ropa interior y se la metí en el bolsillo de la camisa". Hasta aquí todo coincide. El conflicto surge cuando, al acabar el rodaje, la actriz analizó el plano en cuestión. Por aquel entonces los monitores no tenían una alta definición, por lo que ella comprobó que, efectivamente, no se veía nada. Sin embargo, no ocurrió lo mismo cuando acudió al estreno de la película proyectada en la gran pantalla del cine. "Me quedé en estado de shock", aseguró Stone. "Al terminar la película, me levanté, me acerqué a Paul Verhoeven y le di una bofetada". Según contó el propio Verhoeven a ICON-EL PAÍS, la reacción de Stone se debió a la mentalidad cerrada de la actriz y su entorno, quien le dijo que esa escena arruinaría su carrera. Algo en lo que, evidentemente, se equivocaron.

ampliar foto De izquierda a derecha: El cineasta Paul Verhoeven, Sharon Stone, Michael Douglas y Jeanne Tripplehorn, en el Festival de Cannes en 1992. getty images

Michael Douglas y Sharon Stone y otras opciones para el papel de protagonistas. Michael Douglas ya era muy conocido en la industria cuando aceptó interpretar al detective Nick Curran, pero antes que él, otros dos actores rechazaron el papel: Denzel Washington y Don Johnson. Otros como Brad Pitt, Tom Cruise o Patrick Swayze se presentaron al casting sin ningún éxito. Esta película supuso para Stone, en cambio, su gran lanzamiento. Con Instinto Básico Stone pasó a ocupar un lugar privilegiado en la industria de Hollywood y se convirtió en una de las principales sex symbol de los años 90, además de recibir su primera nominación al Oscar a Mejor Actriz. La estrella cinematográfica aseguró en una entrevista a Oprah Winfrey en 2014 que el papel de la sensual escritora acusada de asesinato no fue fácil de lograr. “Se lo ofrecieron a 12 o 13 mujeres más que lo rechazaron”, detalló la intérprete. Años después se supo que declinaron enfrentarse a este personaje estrellas emergentes en aquel momento como Julia Roberts, Kim Basinger o Meg Ryan, que se negaron a llevar a cabo escenas totalmente desnudas, con momentos de sexo y violencia totalmente explícitos.

Falta de feeling entre Douglas y Stone. Pese a todas las escenas que compartieron, nunca terminó de haber una confianza real entre Douglas y Stone durante el rodaje. Cuentan que, en una de las escenas en la que la actriz utiliza un punzón para picar hielo durante un plano erótico con el personaje de Douglas, necesitó que estuviera presente una de sus mejores amigas para tranquilizarla.

ampliar foto Sharon Stone en una de las escenas de 'Instinto básico'. cordonpress

Relación —o invención— fuera de los focos. Otra de las leyendas que rodea la película es que el guionista, Joe Eszterhas, y Sharon Stone mantuvieron algo más que una relación laboral. Según contó el propio Eszterhas en un libro, se acostaron para celebrar el éxito de la película. La actriz, por su parte, negó las historias relatadas por Eszterhas mostrándose sorprendida de que se le diera tan bien “escribir comedias”. “Nadie puede llegar a lo más alto acostándose con gente poderosa”, llegó a decir.