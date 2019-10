Juan Manuel Moreno Bonilla y Pablo Casado este sábado en Córdoba. En vídeo, el saludo. ep | epv

El presidente del PP, Pablo Casado, acudió este sábado a una convención económica del partido en Córdoba junto al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Tras la intervención del líder andaluz, Casado subió al escenario y lo saludó pensando que el micrófono estaba cerrado: "Te cambias al Congreso, macho". A lo que Moreno Bonilla le contestó: "No, no, coño, me he enrollado más. Pero tenía que...". Entonces Bonilla animó a Casado: "¡A matarlos ahora!". A lo que este respondió: "Ahora... a matarlos de aburrimiento". El vídeo, publicado este lunes por la Cadena Ser, muestra como mientras los dirigentes populares mantenían la conversación y saludaban, los asistentes al evento los aplaudían.