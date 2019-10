Mientras el Congreso debate la Emergencia Alimentaria, en la vigilia de los movimientos sociales se destacan Silvia Saravia, Marianela Navarro y Dina Sánchez. (…) Vivieron como feministas antes de reconocerse como tales. Aprendieron a ser escuchadas cortando rutas. Hoy le hacen piquete al neoliberalismo. (…) Silvia es la coordinadora de ese movimiento piquetero que nuclea a 50.000 personas en todo el país. (…)

Los comedores populares, salvavidas en tiempos de ajuste y desempleo, no dan abasto porque la comida que llega no alcanza o no tiene los nutrientes necesarios. Además del hambre, a los pibes les afecta la malnutrición. (…) Fundadora de la organización Mujeres de Pie, su experiencia le sirvió en 2004, cuando Kirchner la convocó a participar del Gobierno y trabajó en un ministerio cinco años. (…)

Las piqueteras tuvieron y tienen un rol clave en la organización de los movimientos sociales. Recién ahora ocupan liderazgos y cargos de toma de decisiones. Silvia es una de las tres mujeres que hoy dirigen organizaciones a nivel nacional. Ellas fueron centrales en esa construcción de aguante colectivo, hace casi 20 años. (…)

Las Silvias de los piquetes de hoy son las mismas de los cortes del estallido de 2001. Hay dos participaciones nuevas: sus hijos y el pañuelo verde empuñado en la muñeca (aunque muchas de sus organizaciones estén vinculadas a las iglesias). Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones de Lucha (FOL) y otras organizaciones sociales, piqueteras, partidos políticos, iglesias, clubes de barrio, sociedades de fomento y hasta escuelas fueron los que contuvieron durante estos cuatro años a los sectores más vulnerables. En los comedores y merenderos que coordinan reciben a miles de familias que no tienen para comer. Las redes tejidas principalmente entre mujeres sostienen un sistema que hace agua por todos lados y que permite —incluso hasta ahora, con un índice de pobreza que supera al 30%— que la crisis social no estalle. Porque aprendieron que la salida es colectiva. Y que si estalla, son las primeras víctimas. (…)

Publicado el 19 de septiembre. Tali Goldman es politóloga y periodista.

