Las fiestas de la Puta Suegra llegan a Nueva York

La Puta Suegra se ha convertido en cuatro años en la empresa de organización de bodas y eventos más solicitada del sector en España, un éxito que le ha llevado a expandirse con una nueva oficina en Nueva York, que abre este martes con el nombre de International Wedding Agency, la nueva empresa que han fundado sus creadores, Marta Gilabert y Josep Plana. La nueva apertura es “un reto” que asumen con “respeto y humildad”, cuenta Plana, en el país donde nacieron los wedding planners, una figura profesional mucho más habitual en los enlaces de las parejas norteamericanas. La oficina arranca con varios proyectos sobre la mesa en un entorno mucho más competitivo, admite Plana.

Esta agencia de organización de bodas y otras fiestas se hizo famosa por haberse encargado de la espectacular boda del futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio, en donde hubo hasta un parque de atracciones y muchos famosos invitados como el matrimonio Beckham. Antes ya dejaron constancia de sus hazañas en el enlace de Kimbal Musk, el hermano de Elon Musk, fundador de Tesla, para quien consiguieron cerrar el yacimiento grecorromano de Empúries, en la Costa Brava. Además, La Puta Suegra estuvo detrás de la boda con más influencers por metro cuadrado, la de Pelayo Díaz con el empresario Andy McDougall.

Desde Barcelona, Marta Gilabert y Josep Plana han dado una vuelta de tuerca a las bodas. En sus manos, los enlaces han pasado de ser eventos previsibles y muy similares a fiestas donde todo es posible. Con la creatividad como sello y la discreción como garantía, La Puta Suegra se ha convertido en una agencia tan solicitada que no podían atender más del 80% de la demanda, según sus directores. De modo que han decidido crecer con una agencia que pueda atender a un público más amplio. "Será el mismo espíritu, la creatividad es la misma", asegura Plana. Aunque parte del resultado depende del presupuesto que los novios destinen al evento, ellos defienden que la creatividad no tiene precio y “las ideas son el valor” de su empresa, "no todas cuestan dinero", asegura.

El influencer Pelayo Dïaz y su pareja Andy McDougall el día de la boda.

El desembarco en Estados Unidos, inicialmente con tres personas con experiencia en el sector y parte del equipo de Barcelona, supone un reto y a la vez un nuevo proyecto empresarial para llegar a un público muy diverso, puesto que allí conviven "muchas más religiones y culturas" y todas ellas tienen tradiciones diferentes a la hora de celebrar casamientos. Mientras que La Puta Suegra seguirá siendo una agencia destinada a un tipo de cliente exclusivo, International Wedding Agency, que también tendrá sede en la capital catalana, organizará aquellas fiestas que hasta ahora se quedaban en solicitudes que no podían atender.

No es un salto al vacío, defiende Plana, sino que ya llevan “un año trabajando el proyecto, el mercado y la viabilidad” de abrir esta oficina en Nueva York. La figura del organizador de bodas está muy instaurada en Estados Unidos, así que para ellos es un desafío. “Son más tradicionales, es la cuna de los wedding planners, allí nació todo”, admite, pero agrega que su “modelo no existe”, en referencia a la organización de fiestas más transgresoras y sorprendentes. En Estados Unidos “hacen cosas chulas", admite Plana, "pero no cañeras”, añade.

La Puta Suegra se ha dado a conocer gracias a eventos privados, sobretodo bodas, pero también organizan otro tipo de eventos para empresas, como actos corporativos y lanzamientos de marcas. El director cuenta que las compañías les llaman buscando algo diferenciador. Este 2019 ya han organizado varios proyectos internacionales, y su objetivo es hacer cada vez cosas más grandes a nivel creativo. Para Josep Plana organizar una fiesta para Will Smith o los Obama sería un sueño y asegura que sigue soñando. Con un pie en Nueva York, el objetivo puede estar más cerca.