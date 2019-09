La transcripción de la conversación telefónica del pasado 25 de julio entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodímir Zelenski, es un bombazo. Trump y sus defensores republicanos, de la Fox y de círculos conservadores repiten la jugada del escándalo ruso y aducen que no hay para tanto porque Trump explícitamente no comete ningún delito. No les compres esa bobada. (…)

Como fue un éxito su línea de defensa contra las acusaciones de connivencia con Rusia en la campaña electoral de 2016, ahora trata de repetir la fórmula con las denuncias de que se apoyó en Zelenski para que le encontrara trapos sucios de Joe Biden a cambio de ayuda militar de Estados Unidos. (…) El plan de Trump y su banda, otra vez, es apartar el foco de las malas prácticas claras y patentes del presidente asegurando que en realidad él no hizo algo aún peor, como por ejemplo saltarse la ley.

La transcripción muestra su abuso de poder cuando presiona a Zelenski para que investigue a Biden, uno de sus mayores rivales políticos. No hay pruebas de quid pro quo, es decir, no le dice: “Tío, si quieres los 400 millones de ayuda militar, dame basura de la buena sobre Biden y también algo que libre a Paul Manafort”. (...)

Una cosa está clara: Trump usó su cargo para conseguir información que perjudicara a un enemigo político y material para socavar una investigación oficial del Gobierno. (…) El republicano sacaba partido de sus poderes presidenciales para obtener ayuda de un Gobierno extranjero en su reelección. Eso es connivencia.

En su línea habitual de decir que lo blanco es negro, Trump asegura que la transcripción le absuelve porque no hay nada que indique un quid pro quo. Y los republicanos lo repiten como loros. (…) El ruido de Trump y sus esbirros es luz de gas. Sus mamporreros del partido y de los medios conservadores desfilan en formación. (…) Se ha expuesto en público su descarada conducta y ahora recurren al manual de cabecera: estafar a la gente. Ya les ha funcionado antes. Con el impeachment en el horizonte, es clave para Estados Unidos saber si el truco les va a salir bien otra vez.

Publicado el 25 de septiembre. David Corn es periodista y analista político.

Lea el artículo completo en inglés aquí.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.