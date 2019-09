Cristiano Ronaldo sobre la acusación de agresión sexual: “Me sentí avergonzado”

Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista al programa de la televisión británica que presenta Piers Morgan. En ella abordó asuntos privados como la muerte de su padre y la reciente acusación de agresión sexual con la que se ha enfrentado. "Me hizo sentir muy mal. Un día estaba en el salón de mi casa con mi novia y entonces las noticias empezaron a hablar de si Cristiano Ronaldo esto y lo otro. Escuchas que tus hijos bajan las escaleras y cambias de canal porque estaba avergonzado, me sentí avergonzado” contó. El futbolista siempre negó los hechos y las autoridades de Las Vegas anunciaron en julio que no había suficientes pruebas para imputar al jugador.

"Basado en la revisión de la información presentada, los alegatos de abuso sexual contra Cristiano Ronaldo no pueden ser probados más allá de toda duda razonable", dijo la fiscalía del condado de Clark, del que depende la ciudad de la Vegas.

La fiscalía tomó la decisión basada en la información suministrada por la policía de Las Vegas, que llegó a solicitar a las autoridades italianas una muestra de ADN del jugador. A día de hoy no está claro si llegó a darla. En todo caso, la fiscalía aseguró que en los 10 años desde la supuesta agresión hasta ahora, la evidencia crucial se perdió. En su día, cuando hizo la denuncia, Kathryn Mayorga no identificó al jugador como su agresor. "Sin conocer la identificación del atacante o la ubicación del ataque, los detectives no pudieron buscar e incautar evidencia forense vital", señalaba el texto. "Evidencia en video, que mostraba la interacción entre la víctima y el perpetrador antes y después del supuesto crimen también se perdió".

En octubre pasado, el jugador aseguró que era un "ejemplo" dentro y fuera del terreno de juego. "Sé que soy un ejemplo, 100%. Sobre el terreno de juego y fuera de él", declaró el 22 de octubre, cuando aseguró que sus abogados estaban "confiados" en el resultado de este caso. "La verdad siempre sale adelante", indicó. Con todo, días después, admitió que tamaña acusación le afectaba a él y a su familia.

Ronaldo en el programa de Piers Morgan también se emocionó al ver imágenes de su padre fallecido en 2005 con 52 años. “Nunca he visto este vídeo. Increíble” murmuró, con lágrimas en los ohos. En la grabación se puede ver a Jose Dinis Aveiro hablando de lo orgulloso que se siente de los logros de su hijo, unas palabras que pronunció antes del torneo Euro 2004 en Portugal. “Pensé que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar. Nunca he visto estas imágenes, tengo que enseñárselas a mi familia” dijo.

El padre del deportista murió cuando el jugador tenía unos 20 años. “No conocí realmente a mi padre. Tenía problemas con el alcohol. Nunca tuve una conversación normal con él. Era complicado”. Explicó que su padre, que fue soldado, quedó muy afectado por las guerras de Mozambique y Angola: “Ser el número uno y que él no lo haya visto, que no me haya visto recibir premios, ver en qué me he convertido. Mi familia lo ha visto, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo mayor, pero mi padre no ha visto nada, y ha sido... murió joven”.

En la entrevista, que se emitirá íntegramente esta semana, se refirió también a sus planes de futuro con Georgina Rodríguez. Ronaldo comentó sobre ella: “Me ha ayudado mucho. Por supuesto estoy enamorado de ella. Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día. ¿Por qué no?”. Y continuó asegurando: “Es estupenda. Es mi amiga. Hablamos mucho, yo le abro mi corazón y ella me abre el suyo”.