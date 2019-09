Seis lecturas para empezar bien el curso escolar

La señora Robinson deja a su bebé en casa de los Thomas aunque no está muy tranquila por la gata Mog. La señora Thomas no le da importancia: “A Mog le encantan los bebés”. El bebé no hace más que perseguir a Mog quien trata de huir continuamente. Mog y el bebé de Judith Kerr es un álbum ilustrado que nos alerta de los peligros de dejar a un niño sin supervisión, de confiar en una persona no del todo apta para cuidar a un bebé, de la desesperación de una madre y de las prioridades de las personas. La historia da qué pensar y, afortunadamente, tiene un final feliz.