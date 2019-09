El marido de Marta Ortega ya es empleado de su suegro

Carlos Torretta ya es uno más en Inditex. El marido de Marta Ortega —y, por tanto, yerno de Amancio Ortega, fundador de la empresa y considerado el sexto hombre más rico del mundo— siempre ha estado vinculado con el mundo de la moda, por motivos personales y profesionales. Sin embargo, no ha sido hasta hace apenas unos días cuando ha dado el salto y ha fichado por Inditex, pasando a formar parte del conglomerado de moda más importante del mundo. Y ya está inmerso por completo en el equipo.

Tal y como afirman fuentes cercanas a la familia, Torretta ya es "un empleado más" de la firma, y por tanto se le va a tratar como tal y no se va a proporcionar más información sobre las tareas que cumple en ella. Eso sí, se sabe que se dedicará "a la imagen, a la moda y que estará centrado en el punto com". Torreta está siguiendo, además, un curso interno de formación de varias semanas, como manda el protocolo de la compañía.

Torretta ha sido agente de modelos en Estados Unidos, donde se graduó en la Universidad de Pace (Nueva York). El mundo de la moda le es propio desde la cuna, puesto que es hijo del diseñador Roberto Torretta y de Carmen Echevarría, propietaria de una importante tienda de moda multimarca en Madrid llamada Berlín. Aunque ha vivido en Nueva York y en Madrid, ahora con este nuevo empleo se asienta de forma definitiva en A Coruña, donde se ha criado, vive y trabaja Marta Ortega, en lo que supone un paso natural. La pareja se casó el pasado mes de noviembre después de algo más de dos años de relación. Este es el primer matrimonio para él y el segundo para ella, que estuvo casada con el jinete Sergio Álvarez, con quien tiene un hijo, Amancio, de seis años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Go&See Magazine (@goandseemagazine) el 25 Ago, 2019 a las 6:10 PDT

Ortega y Torretta, ambos de 35 años, son discretos en sus apariciones públicas, y por ello cada paso que dan despierta expectación. No posan para publicaciones de ningún tipo, no conceden entrevistas y no es fácil saber dónde andan o qué piensan. Por eso ahora unas imágenes suyas sobre recomendaciones de viajes hechas públicas a través de una cuenta de Instagram han causado un cierto revuelo.

Aunque Marta Ortega tiene su propia cuenta de Instagram, privada y con apenas un millar de amigos en ella, ahora la pareja ha compartido algunas imágenes de sus viajes y sus lugares favoritos a través de otra, pública: Go&See, con 260 fotos y unos 10.000 seguidores. El perfil en cuestión es el avance y la carta de presentación de una revista homónima que se lanzará los próximos meses y que parte de otra, francesa y fundada en 1994, llamada Self Service Magazine.

La vinculación de Ortega y Torretta con Go&See viene por parte de sus fundadores, Lana Petrusevich y Ezra Petronio. Este último es el director de la agencia Petronio Associates, una empresa que ha trabajado para grandes marcas como Prada, Chloé, Yves Saint Laurent o Ferragamo. Ezra Petronio ha sido el director creativo de campañas para Chanel, Nike, Burberry... o Zara, en la que trabaja Ortega. Ahora Petronio está dando alas a nuevo proyecto mediante esta cuenta de Instagram y gracias a multitud de famosos y nombres conocidos del mundo de la moda que están aportando datos, fotos y detalles de sus vidas a esta nueva cuenta de Instagram. La famosa maquilladora Lisa Eldridge, la actriz Camille Rowe, la exdirectora de Vogue Arabia Deena Al-Juhani Abdulaziz o la influencer y diseñadora Sofía Sánchez de Betak (buena conocida de Marta Ortega) han compartido recuerdos y consejos en la cuenta. Y también lo han hecho la heredera del imperio Inditex y su marido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Go&See Magazine (@goandseemagazine) el 25 Ago, 2019 a las 6:12 PDT

Así, en este personal álbum de la pareja se pueden ver algunos de sus viajes, como el que hicieron a India. Allí se les ve, de espaldas, en la ciudad de Maheshwar, y escriben: "Un viaje al barco durante el atardecer por el río Narmada". Junto a esas líneas —y en todas las imágenes subidas por ellos— se lee también una pequeña biografía de ambos: "Marta Ortega es una ejecutiva senior de diseño de Zara y de su equipo de desarrollo de producto. Carlos Torretta ha trabajado liderando agencias de gestión de talento en EE UU y España".

También hay dos imágenes en las que se ve a Marta Ortega sola. Una de ellas está tomada en Trinidad, Cuba, en un hotel llamado Finca Kenia; en la segunda la hija de Amancio Ortega aparece de espaldas en la Capilla Sixtina, en Roma, que se ve completamente vacía mientras ella la contempla. Además, la pareja ha escogido como uno de sus sitios favoritos A Coruña, de la que cuelgan una vista durante el atardecer. "Situada al noroeste de España, A Coruña es una villa marinera con una historia que se remonta miles de años atrás", explican, destacando algunos puntos claves de la misma, como la Torre de Hércules o la plaza de María Pita y destacando su relación con Pablo Picasso, su gastronomía y sus playas "de aguas heladas y arenas blancas". Todo un canto de amor a la ciudad que vio crecer a Ortega y donde, ahora sí, ella y su marido están plenamente asentados.