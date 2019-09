Denise Richards acusa a Charlie Sheen de ocultar su dinero para no pagarle la manutención

Aunque ha pasado más de una década desde que firmaron su divorcio, Charlie Sheen y Denise Richards todavía continúan su conflicto por los detalles del mismo. En concreto, el matrimonio de actores se enfrenta ahora por sus dos hijas, Sam y Lola, de 15 y 13 años respectivamente, ya que Richards acusa a quien un día fue el actor mejor pagado de la televisión de deberle más de 400.000 euros de la manutención de las chicas, y por ello ha decidido llevarle ante los tribunales.

Denise Richards, de 48 años, asegura que su exmarido le debe casi medio millón de dólares y que, además, Sheen, de 54, está haciendo ver que no tiene ese dinero para evitar el pago, según explica el medio The Blast, que ha tenido acceso a la demanda. En esta, Richards reclama que ese dinero se le debe por la manutención de sus hijas. "Charlie ha despilfarrado los 24 millones de dólares que ganó gracias a Dos hombres y medio para pagar sus deudas y sostener su extravagante estilo de vida a expensas de no cumplir con los pagos que debe a sus hijas", se lee en la demanda presentada por quien una vez fue chica Bond.

En enero de 2016, la también modelo ya tuvo que presentar una primera demanda contra el actor en la que le exigía 1,1 millones de euros para la manutención de las niñas y explicó que Sheen las había desalojado de la casa familiar en la que vivían (que era propiedad de él) y que nunca les había proporcionado una nueva vivienda. Entonces, según el abogado del actor, ella recibía "610.000 euros libres de impuestos [...] año tras año desde que se separaron hace casi 10".

Ahora, en la nueva denuncia, Richards vuelve a citar aquella vez que le demandó, hace ya tres años y medio. "Durante el período transcurrido desde lo último que quedó estipulado en 2016, él no ha pagado los 408.000 euros de manutención, mientras que desvía más de 544.000 euros en activos a miembros adultos de su familia y gasta miles de dólares en efectivo para su uso personal", reclama en la demanda, sin explicar cuáles son esos "miembros adultos" a los que se refiere ni qué pruebas tiene acerca de ese supuesto "desvío" de fondos.

ampliar foto Denise Richards y sus tres hijas durante su boda con Aaron Phypers, en septiembre de 2018 Michael Simon CORDON PRESS

Hasta ese 2016 y pese a estar separados hace años, Sheen y Richards han mantenido una relación cordial. Sin embargo, esa última demanda parece haber agriado la relación entre ambos, según explican los medios estadounidenses. Desde entonces, él le paga 23.000 euros al mes, bastante menos de los 50.000 euros que ella obtenía cuando se separaron. La una vez intérprete —que hoy apenas aparece como secundaria en alguna serie y vive de realities televisivos— asegura que sus gastos mensuales doblan a los ingresos que obtiene por su trabajo.

Charlie Sheen ha respondido a la demanda de su expareja y ha asegurado a The Blast que "ella se está comportando como una cobarde y la verdad prevalecerá". El actor tiene pensado acudir a los tribunales con "documentos e informaciones" para demostrar que esas acusaciones son falsas. La demanda le llega a Sheen en una nueva etapa de su vida, pues según ha asegurado el actor recientemente, lleva sobrio año y medio. "Era el momento de hacer un cambio", explicaba en el programa de Jay Leno. "Y mira, no se necesitaba una temporada en rehabilitación ni una pelea con policías. No se necesitaba nada loco ni superdramático que salga en las portadas".

La vida sentimental y personal del actor de Wall Street ha sido agitada. Tras una primera hija en su juventud (la tuvo con solo 19 años) y un primer matrimonio con Donna Peele que apenas duró un año, Sheen se casó con Denise Richards en junio de 2002. La pareja tuvo dos hijas, Samantha, de ahora 15 años, y Lola Rose, de 13. En 2006 se divorciaron. Sheen se volvió a casar en 2008 con Brooke Muller y tuvieron gemelos en marzo de 2009, Bob y Max. Meses después él era detenido por violencia machista contra ella y poco después se divorciaron. Ambos ingresaron en 2010 en una clínica de rehabilitación.

En noviembre de 2015 y después de una etapa de perfil bajo, Charlie Sheen desvelaba en una entrevista en televisión que era portador del virus del sida, pero también que sus niveles del virus en sangre eran "indetectables". Algunas de sus exparejas afirmaron entonces que no les había contado su dolencia.

Denise Richards, por su parte, después de divorciarse de Sheen y tras una relación con el músico Richie Sambora, adoptó en solitario a una hija en el año 2011, a la que llamó Eloise Joni. En septiembre de 2018 se casó con el actor Aaron Phypers en Malibú, California. Una boda que se emitió en el programa de televisión Real Housewives of Beverly Hills, en el que ella participa.