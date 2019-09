Las Reebok Club C 85, las New Balance 997H y otras grandes ofertas en zapatillas

En pocas semanas veremos al verano irse, lo que significa un nuevo cambio de armario y comprobar qué prendas siguen estando en buen estado para la temporada de otoño-invierno. Y, como siempre, también es momento de adquirir algunos artículos nuevos para ampliar o renovar el guardarropa, desde ropa de abrigo hasta unas zapatillas acordes con el clima y las tendencias de moda.

Si pretendes hacer esta renovación de calzado deportivo invirtiendo el menor dinero posible, en EL PAÍS Escaparate nos hemos adelantado con una selección de ofertas. Se trata de 14 zapatillas para mujer y hombre de marcas reconocidas y modelos en tendencia, que puedes comprar online con descuentos hasta de un 61%. Todas las propuestas cuentan con envío y devolución gratuitos.

MUJER

- Adidas Originals Continental 80. La nostalgia vintage está presente en estas zapatillas inspiradas en el estilo retro del tenis, muy de moda en la actualidad. Su diseño retoma el calzado deportivo de los 80, con una parte superior de piel granulada que le aporta un tacto suave. Además, como en aquella época, presenta el logotipo de la marca encapsulado junto a los ojales y el ribete lateral bicolor, en este caso rosa y menta. Su forro de rizo ofrece una pisada más cómoda, reforzada por una suela de goma con dibujo independiente en la zona del antepié y el talón que incorpora una inserción de EVA. 35% de descuento, ahorra 35 euros.

- Nike Force 1 Sage. La plataforma presente en la mediasuela de estas zapatillas sigue siendo tendencia. Está elaborada con espuma y en su exterior alargado tiene un moderno patrón adentado. Esto se complementa con una parte superior reducida para ofrecer un look llamativo y femenino, la cual incorpora una piel premium que le aporta un aspecto softisticado. La confección destaca por ser de punto retorcido para una estética sin costuras. 25% de descuento, ahorra 28 euros.

- Reebok Club C 85. Otro modelo en tendencia inspirado en el estilo del tenis de los años 80, pero modernizado con un toque urbano. Para ello, está retocado con llamativos colores noventeros que hacen brillar el logotipo Vector de la marca. La parte superior de piel destaca por ofrecer un tacto cómodo y flexible, a la vez que su mediasuela de EVA aporta una amortiguación ligera. A pesar de ello, la suela está elaborada con suela de caucho, por lo que es resistente a la abrasión y añade una mayor capacidad de respuesta. 30% de descuento, ahorra 28 euros.

- Adidas Originals Gazelle. Un modelo clásico de Adidas y de apariencia muy deportiva, para quienes gustan del estilo athleisure. No obstante, su popularidad también han convertido a las Gazelle en unas de las zapatillas urbanas más populares. Están confeccionadas con los mismos materiales y colores que la versión original, de 1991, aunque ahora son ligeramente más anchas para mayor comodidad. Además, la superficie exterior de ante les confiere sofisticación, por lo que pueden llevarse con una gran variedad de atuendos. También están disponibles con descuento en color blanco. 20% de descuento, ahorra 29 euros.

- Fila Disruptor II Ice. El modelo más característico de la marca alemana ha sido rediseñado. Por un lado, conserva su apariencia retro, que recuerda a los 90, pero ha sido retocado con líneas llamativas en la parte superior y suela con goma translúcida del mismo tono, que le aportan un estilo futurista. Están elaboradas con piel y tienen el logo de la marca tanto en la parte superior como en la entresuela. 30% de descuento, ahorra 33 euros.

- New Balance 574v2 Core. La renovada versión del modelo más conocido de New Balance cuenta con la misma calidad de materiales que lo distinguen, pero ha mejorado su tecnología de confort. El revestimiento está fabricado en ante y malla para una durabilidad y un ajuste mejorados. Además, la entresuela con tecnología ENCAP aporta mayor soporte y resistencia. 38% de descuento, ahorra 34 euros.

- Nike MD Runner 2. De inspiración runner, estas zapatillas se pueden adaptar a los looks de calle para no perder un plus de comodidad en los desplazamientos diarios. Pero además son perfectas para la práctica deportiva, ya que están equipadas con una suela de relieve anti-deslizante y se cierran en el empeine con cordones para una sujeción perfecta. En los laterales llevan el logo de la marca Nike y la puntera es redonda. 52% de descuento, ahorra 34 euros.

HOMBRE

- Reebok Vector. Si buscas un diseño más casual, elegante y que, aun así, no deje de llamar la atención, este modelo con tira de lona es una excelente opción. A pesar de que tiene el logo de la marca tejido en los costados, su tamaño discreto les da un toque distintivo. Además, la mediasuela es fina y luce una delgada línea roja que remata el diseño en contraste con la suela, también en color rojo. 30% de descuento, ahorra 20 euros.

- New Balance 997H. Inspirado en el famoso modelo 997 de New Balance, esta nueva versión retoma las combinaciones populares en los años 90. Por dentro , estas zapatillas presentan un relleno suave y acolchado que hace cada pisada más cómoda y les aporta más agilidad. Además, la suela ha sido reconstruida para crear una sensación de gran estabilidad y amortiguación bajo los pies. 20% de descuento, ahorra 19 euros.

- Puma RS-X Tech. Como está siendo tendencia en las marcas de zapatillas, Puma también ha creado este modelo a partir de sus icónicas RS-X. La silueta voluminosa, combinada con detalles funcionales, le dan a esta versión un toque moderno. Además, incorpora el sistema Running System, una tecnología de amortiguación de gran comodidad. El exterior está elaborado de malla, con detalles de goma y cuero, mientras que la suela es de goma. 45% de descuento, ahorra 50 euros.

- Puma Storm Origin. Con un exterior de malla y paneles de ante, este nuevo modelo de Puma combina transpirabilidad con notas visuales llamativas. La entresuela es acolchada y está elaborada con goma EVA comprimida e inyectada, que les aporta una amortiguación suave en cada paso, mientras que la suela de goma ofrece sujeción y está decorada con motivos inspirados en las nubes. 40% de descuento, ahorra 36 euros.

- Adidas Originals A.R. Trainer. La contundencia en el contraste del diseño y los colores se inspiran en las tendencias de moda de los 80 y los 90, específicamente en el estilo del tenis de antaño. Específicamente, estas zapatillas presentan un diseño urbano, que retoma un modelo de 1987 concebido para jugar en todo tipo de superficies. Luce una parte superior de piel con una puntera de ante suave, que crea una combinación de texturas llamativa. Las mediasuelas están elaboradas de EVA ligera, que proporcionan una pisada más cómoda. 30% de descuento, ahorra 27 euros.

- Vans Atwood Canvas. Ya que los diferentes modelos de Vans se ven por todos lados y han perdido su estética skate original, siempre se puede volver a los orígenes. Y uno de los diseños que caracterizan a las patinetas y los skaters de los 90 es el de corte bajo, como estas Atwood Canvas. Gracias a su inspiración en esa época, cuentan con doble costura y ojales metálicos para una mayor durabilidad. Por supuesto, no puede faltar la tradicional suela de caucho tipo waffle que caracteriza a la marca. 38% de descuento, ahorra 25 euros.

- Reebok DMX Run 10 Gum. Para marcar la diferencia, nada como estas zapatillas de cuerpo voluminoso. La silueta presenta una potente suela de goma de caucho de estilo contemporáneo y formas redondeadas y dispone de una mediasuela tipo EVA que absorbe los impactos. Además, utiliza la tecnología DMX, que transfiere el aire para proporcionar una amortiguación que se adapta a cada pisada. 61% de descuento, ahorra 112 euros.

