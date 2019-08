19

Un iceberg flota detrás de la ciudad de Kulusuk en Groenlandia, el 19 de agosto de 2019. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió a través de Twitter su viaje oficial a Dinamarca tras la negativa de la primera ministra a debatir sobre si vende o no este territorio danés a Estados Unidos. Por su parte, la primera ministra Mette Frederiksen señaló que Groenlandia no está en el mercado. "Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio", dijo.