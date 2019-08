7

Residentes de Kulusuk caminan por las calles del pueblo, el 16 de agosto de 2019. La compra de este territorio ha sido calificada por Donald Trump como "un gran negocio inmobiliario". Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, explicó que Groenlandia no está en el mercado. "Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio", dijo.