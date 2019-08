12

Dos de los asistentes, Víctor y Mary Perales, perdieron a su hijo hace dos años en El Paso de manera repentina. "Sabemos lo duro que es aun estando acompañados por la familia. No me puedo imaginar cómo debe ser pasar por eso solo", asegura Víctor. "Me dije: 'vamos a ir al funeral para darle un abrazo [a Antonio Basco] y decirle que nosotros podemos ser su familia". En la foto, un grupo numeroso de personas a las puertas del funeral.