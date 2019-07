Se puede comer bien (sin cocinar) con estas ofertas y descuentos

El verano no solo es la época de ir a la playa y a la piscina, también marca la temporada de las ensaladas, el gazpacho, el salmorejo o los espetos en el chiringuito. El tiempo libre nos anima a comer más cantidad y en general, comida de peor calidad. Por un lado, es normal que encender los fuegos con 40 grados en el exterior no es plato de buen gusto, pero por el otro, no tenemos que olvidarnos de llevar una dieta equilibrada durante estos meses.

En EL PAÍS Escaparate hemos querido encontrar una solución que permita comer sano y darse algún capricho sin tener que aguantar el calor de la cocina. Para ellos, hemos elaborado una recopilación de los mejores descuentos que hay esta semana en servicios de comida a domicilio, compra online de comida o reservas en establecimientos donde tan solo hay que sentarse y disfrutar de la gastronomía. Si eres de los que buscan cuidarse en verano, pero sin esforzarse mucho, aquí tienes la recopilación de las ofertas que te ahorrarán un sofoco y saciarán el hambre (durante unas horas).

Comida preparada a golpe de un click

Las empresas de comida a domicilio han crecido exponencialmente en los últimos años. Los restaurantes ya no necesitan contar con un servicio propio de reparto y son otras compañías las que se encargan de hacer esta tarea. La flexibilidad que ofrecen es ilimitada ya que los “riders” se pueden desplazar a casi cualquier lugar. El usuario tan solo tiene que elegir qué y dónde quiere comer: en casa, en la piscina, en la playa, en el paseo marítimo… Si este verano no quieres cocinar, pero sí disfrutar de los mejores platos y de una forma asequible, no te pierdas estos descuentos en comida a domicilio que hemos encontrado en la página de Descuentos EL PAÍS.

Deliveroo

Esta empresa ofrece una variedad de opciones para pedir comida a domicilio. Una vez se introduce la dirección completa en su buscador se puede filtrar el restaurante según si tienen o no ofertas especiales, por estilo e incluso mediante restricciones en la dieta en el caso de que se quiera elegir un menú vegetariano, vegano, orgánico o halal entre otros. Esta semana te ofrecemos en exclusiva un código descuento por valor de 5 euros que podrás utilizar en dos pedidos que hagas a través de esta plataforma (con un descuento de 2,50 euros en cada envío).

Cupón descuento exclusivo Deliveroo de 5€

Glovo

Esta es una de las empresas que más ha crecido en los últimos meses, no solo en el número de repartidores, también en la cantidad de ciudades en las que se encuentra disponible. A través de su plataforma se puede pedir casi cualquier cosa y, entre ellas hay comida. Tenemos dos descuentos que puedes utilizar para realizar tu pedido a través de esta aplicación. El primero, es especial para quienes realicen su compra a través del smartphone y genera 5 euros de rebaja por cada amigo al que se invita. El segundo, es un pedido gratuito para quienes quieran descubrir este servicio, ya que solo lo pueden usar los nuevos clientes.

Cupón descuento Glovo de 5€ por cada amigo o de envíos gratis

Just Eat

Otra de las empresas de reparto de comida con más presencia. Una vez metida la dirección en la que se quiere recibir el pedido aparecerán una variable cantidad de comida entre la que elegir. Se pueden poner filtros según el tipo de cocina o seleccionar únicamente los restaurantes en los que hacen ofertas. En esta plataforma se puede pedir y conseguir un descuento que alcance el 20% sobre el precio normal del restaurante.

Ofertas Just Eat en pedidos hasta un 20% más baratos

Wetaca

Cocinar se ha terminado, incluso para quienes todos los días llevan un táper al trabajo. Esta compañía ha revolucionado la forma en la que muchas personas gestionan sus menús semanales. Para recibir el pedido, es necesario indicar antes del miércoles qué se desea comer la semana siguiente y esperar a que el pedido esté preparado y enviado. Aunque el pedido mínimo en esta tienda es de 22 euros, aquí te dejamos un descuento exclusivo de 10 euros que te descontará el precio de una o dos fiambreras.

Cupón descuento exclusivo Wetaca de 10€

Los mejores (y más baratos) maridajes

Ya hemos visto que no hace falta meterse entre fogones para poder comer bien. Y, como en los grandes restaurantes, siempre podemos maridar nuestro menú para que no cocinar sepa aún mejor. Hay una gran cantidad de tiendas online especializadas en bebidas con las que se puede combinar cualquier tipo de comida. Pero en esta ocasión, solo hemos querido tener en cuenta las que ofrecen descuentos además de acompañar los platos, permitan ahorrar. Si quieres saber cuáles son, sigue leyendo.

Carrefour

Para maridar cualquier comida, ya sea casera o de un restaurante cercano, no hay nada mejor que un buen vino. Este supermercado tiene dos grandes ofertas activas. Por cada compra superior a 60 euros, la empresa emitirá un regalo de 20 euros en productos de su Bodega, pero si la compra no llega a esa cantidad, hay otra promoción de 10 euros que se puede utilizar en cualquier momento.

Cupón descuento Carrefour de 20 o 10 euros en su Bodega

Bodeboca

En esta página se pueden encontrar una gran variedad de vinos nacionales e internacionales, licores y otras bebidas destiladas. ¡Incluso tienen una sección de vinos sin alcohol para quienes no pueden o no quieren beber! Esta semana, las compras serán 5 euros más baratas en esta tienda online gracias al descuento que hemos encontrado en exclusiva. Aunque esta oferta no se puede utilizar en las ventas privadas, te recomendamos que eches un ojo a esta sección.

Cupón descuento exclusivo Bodeboca de 5€

Dolce Gusto

Para terminar, muchos dirán que no hay nada mejor que un café. Si eres de los que últimamente se ha pasado a las cafeteras de cápsulas, esta marca te va a dar una alegría. Las compras que se realicen a través de su página web estos días recibirán un descuento del 10%, sin importar qué cápsulas se elijan. Los café “origen”, salen aún más barato con la oferta del 25% que te proponemos a continuación.

Cupón descuento Dolce Gusto del 10% o 20%

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de julio de 2019.

