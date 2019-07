Louis Ducruet, el hijo de Estefanía de Mónaco que huye de los focos, se casa

Louis Ducruet no parece un Grimaldi. El hijo de Estefanía de Mónaco se sale de todas las normas que siguen sus familiares. Huye de la atención mediática y lleva una vida muy discreta. Solo se le ha conocido una novia y con ella se casa este sábado en la catedral de Montecarlo en una ceremonia a la que asistirán todos los Grimaldi. Louis es, además, un chico disciplinado estudió en la Universidad Western Carolina University, donde hizo un grado en Marketing Deportivo y ahora trabaja en el mundo del fútbol. Fue precisamente en este centro académico donde el hijo de Estefanía conoció a su futura mujer, Marie Chevallier donde ella realizó un curso sobre Educación Francesa. La joven es políglota: domina el inglés, el francés y hasta el español. Ha trabajado vendiendo billetes de tren para la empresa SNCF, la más importante de Francia, durante más de un año. También tiene experiencia como dependienta en una tienda de bikinis, en verano de 2013, fue teleoperadora de la agencia de viajes Ecotours durante dos meses y vendió entradas en los cines Gaumont et Pathe.

Como puede verse a través de sus redes sociales, empezaron a salir el 2 de marzo de 2012, tras varios meses de amistad. Pero fue en diciembre de 2015 cuando Luis presentó a Marie a su madre y a su hermana pequeña el día de su graduación. Anunciaron su compromiso en febrero de 2018 pero su presencia en la vida social de los Grimaldi ha sido mínima. A Marie como a Louis le gusta la vida discreta.

Actualmente, Louis y Marie viven en Mónaco. El nieto de Grace Kelly, de 26 años, está trabajando como ojeador del Association Sportive de Mónaco Football Club, equipo en el que jugó durante años, mientras que su novia está haciendo prácticas en la Société des Bains Marins de Monte-Carlo, una empresa hotelera de lujo.

Los tres hijos de Estefanía de Mónaco, Camille, Pauline y Louis. GTRESONLINE

Louis mantiene una excelente relación con su tío Alberto ya que tras el sonado divorcio de sus padres- Estefanía vio publicadas unas fotos en una revista en la que su marido practicaba sexo con una mujer- ejerció como una especie de padre. Le gusta el circo como a su madre y las artes marciales como a su padre y presume de tener una estupenda relación con su progenitor y con Michael, su medio hermano mayor, el hijo que Daniel Ducruet tuvo de una relación anterior. Pero la niña de sus ojos es su hermana Pauline que le sirve de parapeto con la prensa y es la más mediática de los hermanos. Los tres están muy unidos y mantienen una excelente relación con su madre.

Estefanía no ha estado interesada nunca en las cuestiones de palacio algo que ha transmitido a sus hijos. Siempre pareció incómoda en su piel de princesa e intentó desesperadamente inventarse otra vida. Tuvo una carrera fugaz como diseñadora de ropa, más tarde cantante y hasta artista circense. Prematuramente envejecida por un tormento interior, quizá relacionado con la muerte de su madre, a la que acompañaba cuando sufrió el fatal accidente de coche que le costó la vida en 1982, la princesa es la Grimaldi más querida y popular en el Principado. Este sábado madre e hijo tendrán quieran o no tendrán un papel protagonista. Él protagonizará la segunda boda del año de los Grimaldi tras la de su prima Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam, y la princesa ejercerá de orgullosa madrina. Así los segundones de palacio adquirirán una notoriedad no buscada.