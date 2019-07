La lujosa e idílica luna de miel de Sophie Turner y Joe Jonas

Si su boda fue de ensueño, la luna de miel no se está quedando atrás. Joe Jonas y Sophie Turner están pasando unos días de descanso en Maldivas tras su enlace, celebrado en París hace un par de semanas. Aunque se supo poco de la boda (apenas el lugar y fecha de celebración, y un par de fotos de la ocasión), la pareja formada por la actriz de Juego de Tronos y el cantante de los Jonas Brothers está siendo algo más abierta a la hora de enseñar sus vacaciones posteriores.

Como demuestran las fotos de sus cuentas en redes sociales, el flamante matrimonio está disfrutando de lo lindo. Exóticas bebidas, impresionantes puestas de sol y playas de catálogo adornan sus populosos perfiles (el de ella con casi 15 millones de seguidores; él de él, con 11,7 millones), en los que se les ve relajados, paseando, tomando el sol, montando en bicicleta y navegando. "El paraíso" o "He encontrado la felicidad" son sus frases para definir la experiencia.

Para su luna de miel, la pareja ha elegido un lujoso resort de las Maldivas llamado Soneva Fushi, situado en la isla de Kunfunadhoo, que está deshabitada y es una de las mayores del archipiélago, y a la que se tarda una media hora en hidroavión desde Malé, la capital. El complejo tiene un puñado de villas repartidas por la isla, lo que permite una total privacidad a sus huéspedes. Además, tiene media docena de restaurantes, un observatorio para ver las estrellas y un cine al aire libre. También cuenta con servicio de mayordomo privado.

La pareja está alojada en una de las 62 villas situadas en el complejo: las de la zona del atardecer están pensadas para quienes quieren hacer buceo; las del amanecer, para quienes desean privacidad, algo que seguramente busquen los recién casados. Además, han disfrutado de sus comodidades, como de la zona de la piscina y la restauración, llamada Out of the Blue, en la que se puede llegar hasta el mar a través de un largo tobogán; algo que ha hecho y mostrado Joe Jonas en sus perfiles de redes. Páginas de alojamiento hotelero como Booking dan precios para estos días de entre 4.000 (por una de las villas más sencillas, con una cama y desayuno) y 16.000 euros la noche. Según la revista People, el precio de las villas va desde los 1.130 euros la noche hasta los más de 32.000 en temporada alta.

Son muchos los famosos que optan por las Maldivas: desde los Beckham a Gwyneth Paltrow o los duques de Cambridge, Guillermo y Kate, han estado allí de vacaciones, en diversos complejos de lujo. De hecho, no es la primera vez que Turner y Jonas pasan su tiempo de descanso en las islas Maldivas. En febrero de 2018 pasaron unas vacaciones en Coco Privé, cerca del atolón en el que se alojan ahora.