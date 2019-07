10

"Veo con mucha tristeza a Nicaragua, me duele lo que cuentan que pasa ahora. Me duelen aquellos jóvenes de hace 40 años nos invitaron a reflexionar. La revolución la hicieron para no ser un país pobre, sino un país diferente. Lo veo con mucho dolor y sobre todo porque uno de los que está ahora al frente [Daniel Ortega] fue un joven que propuso cosas diferentes, que luchó por cosas distintas. Me duele que tantos jóvenes hayan muerto. Me duele recordar aquel entusiasmo por una revolución que dio esperanza al mundo, porque de Nicaragua se hablaba en todos lados. Nicaragua era un pueblo pequeño que luchaba por algo distinto".