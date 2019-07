Millán Salcedo, ingresado en un hospital sevillano

El humorista Millán Salcedo, excomponente de Martes y Trece, se encuentra ingresado en el hospital Sagrado Corazón de Sevilla, según ha confirmado a Efe fuentes del Grupo Quiron, al que pertenece este centro sanitario. Tal y como ha apuntado el programa Sálvame este miércoles, el cómico, de 64 años, ha sufrido un ictus.

Según el programa de televisión de Telecinco, Salcedo fue ingresado el pasado lunes 8 de julio con pronóstico grave, aunque aún no existe parte médico y la familia del cómico no quiere hablar. El programa asegura que se trata de un "ictus agravado por problemas de hipertensión".



Salcedo, la mitad de Martes y Trece, hasta que el dúo que formaba con Josema Yuste se separó en 1997, después de éxitos en televisión del calibre de su imitación de las trillizas de Julio Iglesias y el célebre número de las empanadillas de Encarna que interpretaron en la Nochevieja de 1985. Martes y Trece conseguía que sus apariciones en la pequeña pantalla tuvieran repercusión durante semanas.

Tras la disolución de Martes y Trece, que había iniciado su andadura como trío a finales de los años 70 con Fernando Conde, Millán dirigió su carrera profesional hacia el teatro.

"Uno de los motivos por los que yo dejé Martes y 13 era porque lo nuestro se había pasado de madre", ha contado Salcedo en una entrevista en Icon. "¡Actuábamos en campos de fútbol y en plazas de toros! Yo quiero ver a la gente, no puedo soportar mirar al vacío. ¿Qué comunico si no veo los ojos y la sonrisa del público? Pero el empresario solo piensa en negocio, ¡en el de la empanadilla! No, el de las empanadillas se fue hace un montón de tiempo, Martes y Trece nos separamos hace 20 años".