Lolita se sincera sobre sus problemas económicos: “Sigo ahogada”

Lolita Flores se sentó la noche del sábado en el plató de Sálvame Deluxe, Telecinco, y habló sin tapujos de su vida sentimental, sus problemas económicos y su familia. Los problemas con Hacienda de la hija de Lola Flores no eran ningún secreto, pero, sin dar la cifra exacta que ha tenido que desembolsar al fisco, la artista se sinceró y admitió que tiene cuatro diamantes empeñados y que su madre solo le dejó "dos piernas maravillosas, mucho arte y mucho amor, pero dinero nada de nada".

"No he defraudado a nadie. No ha sido por fraude fiscal, sino por unas deudas que no pude pagar cuando llegaron. Vendí mi casa para pagar a Hacienda, una multa de alrededor de 600.000 euros", aclaró. Y continuó explicando que sigue ahogada económicamente. "No me vais a pagar esto [la entrevista] hasta agosto, así que hasta entonces seca como lo mojama", lanzó en tono de humor. Los problemas económicos de Lolita Flores comenzaron tras su boda con Pablo Durán en 2010. La pareja vendió la exclusiva del enlace y Hacienda les hizo una inspección en la que les comunicaron que tenían que pagarles una cantidad que ella afirma que no tenía. "He pedido ayuda a amigos y anticipos. No se me cae la cara de vergüenza. No tengo nada ahorrado. No tengo casa ni un colchón, pero la nevera la tengo llena. Para comer todavía tengo, pero ahorrado nada", sentenció.

La madre de la actriz Elena Furiase no dudó proponer un remedio a la batalla entre los artistas y Hacienda: "Los personajes famosos deberíamos ponernos de acuerdo y sentarnos con el ministro de Hacienda. Todos queremos pagar. Los personajes de la farándula estamos todos en el mismo barco, no deberíamos estar en guerra, sino saludarnos los unos a los otros".

La cantante, ahora inmersa en sus funciones teatrales, también ha hablado de su vida sentimental. No tiene pareja y echa de menos compartir algunos momentos con alguien especial. "Por qué me tengo que conformar con menos si yo soy más", bromeó. Eso sí, la también actriz aseguró que no comparte algunas de las modernidades en el arte de ligar y ni se plantea hacerlo a través de Internet.

Además, la invitada confirmó al programa de Telecinco que están intentando realizar una serie sobre la vida de su madre, Lola Flores. La idea, dijo, fue de su hermana Rosario. "Se hablaría de lo que ella ha contado. Vamos, todo", matizó. Pero también añadió que no quiere que sea una serie con morbo. "A ella le gustaría que fuese de verdad, de Lola Flores", sentenció. Uno de los grandes motivos que está haciendo que la familia Flores se anime a realizar esta producción, según contó la propia Lolita, es que quieren que todos los jóvenes conozcan cómo era su madre, una de las mayores artistas españolas.

La serie se encuentra en proceso de iniciación porque, como explicó la artista, "todavía no se sabe nada, se está hablando". Por último, ante los rumores de que ella iba a ser la que interpretase el papel de La Faraona, la invitada dejó claro que no quiere interpretar a su madre. "Debe hacerlo una actriz, porque el público me seguiría viendo como Lolita", señaló.