La nueva vida de Orlando Bloom en portada del nuevo número de ICON

Todo el mundo conoce a Orlando Bloom. Fue Legolas en El señor de los anillos y el aventurero Will Turner de Piratas del caribe. Se casó con la modelo Miranda Kerr, tuvo un hijo, se divorció y hace dos años empezó a hacer proyectos más pequeños. Casi se esfumó, profesionalmente hablando, y se convirtió en un personaje de revista rosa, por su noviazgo, hoy compromiso, con la archifamosa Katy Perry.

Pero ahora, cuando se reúne con nosotros en Los Ángeles para hablarnos de sus nuevos proyectos, en vez de un actor en la mediana edad, tiene 42 años, parece un joven debutante ¿El motivo? Su primer papel protagonista en una serie de televisón. Carnival row, una serie fantástica de Amazon con la ambición de jugar en las grandes ligas en términos de producción y espectacularidad. “Lo rodamos en Praga. Tiene un aire como dickensiano steampunk”, nos cuenta. “Las criaturas representan la crisis de refugiados que estamos viendo en estos tiempos, gente que huye de lugares desgarrados por la guerra y viene a la ciudad”. El personaje de Bloom es un personaje torturado, un detective que busca la verdad sobre un asesinato. “Era mi primera incursión en el mundo de la televisión y me encanta estar en una historia que, con elementos de fantasía, habla de problemas reales de esta época”.

No es el único personaje del número de julio de ICON que afronta un nuevo comienzo en su carrera. Kimi Raikkonen, campeón mundial de Fórmula 1 en 2017, ha recalado en Alfa Romeo consciente de que ante él se encontraba un reto totalmente diferente que en su etapa en Ferrari. La escudería vuelve este año a la gran competición. En la primera prueba del año, en Australia, Kimi logró los primeros puntos para Alfa Romeo en 35 años. “Venir fue mi decisión. Es un reto bonito. Estoy aquí para intentar mejorar cosas. Eso me gusta. Si no logro los resultados que quiero, pues nada, qué se le va a hacer”, dijo con el mismo firme determinismo que mostró en el resto de la entrevista.

El actor Zachary Quinto, los novelistas John Banville y Abdlá Taia o la actriz Belen Cuesta son otros de los personajes que forman nuestro particular superequipo en el número de julio, donde tampoco faltan nuestras citas habituales con la moda, la cultura, el motor y la belleza.

Más estrellas, más música, más arte y más moda, en el número 65 de ICON, desde el sábado 6 de julio en el quiosco.

