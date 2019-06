Un grupo de padres sorprende a sus hijas con una actuación de gimnasia rítmica

Que tus padres se pongan a hacer gimnasia rítmica y reconozcan tu esfuerzo. No importa que se les caigan los aros, que no se acuerden de los pasos o que su sincronización deje mucho que desear. Lo que importa es que verles te saca una sonrisa y te sientes orgullosa de papá. Esto es lo que debieron pensar cada una de las niñas del equipo del Club de Gimnasia Rítmica Tazmania-Realejos (Los Realejos, Tenerife) cuando sus progenitores les quisieron rendir un pequeño homenaje por su duro trabajo esta temporada y con motivo de la clausura de curso, según informa la televisión pública canaria.

Los padres planearon la sorpresa y, tras varios ensayos, decidieron saltar al tapiz. El vídeo, colgado en Facebook, se ha vuelto viral en pocas horas. "En tan solo 24 horas, el perfil del Ayuntamiento de Los Realejos se vio desbordado y ya acumula en este período más 180.000 personas alcanzadas, compartido entre particulares, deportistas y clubs de gimnasia rítmica de varios continentes", según la cadena televisiva Canarias 7.

El post cuenta también con más de 1.000 comentarios. La mayoría de ellos son mensajes de apoyo a estos progenitores: “¡Padres coraje que hacen lo que sea por sus hijos! ¡Precioso! ¡Guerreros! Encantado de haberlo compartido en las redes! Sus hijas tienen que estar orgullosos de ustedes por tal esfuerzo y apoyo! He disfrutado mucho viéndolo! A reír siempre!". Además, muchos usuarios también reconocen el esfuerzo: “Mi más sincera enhorabuena a estos papis. Ese ejercicio no se hace con unos minutos de entrenamiento, sino con mucho esfuerzo y dedicación. Me han hecho reír y alguna lagrimita también se ha escapado. ¡Bravo!”.

Sin lugar a dudas, el vídeo de estos padres no ha dejado indiferente a quien lo ha visto. “Un broche final tierno y emocionante para este curso”, dice otra usuaria en Facebook.

Las niñas abrazan a sus padres tras la actuación.

Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.