Sophie Turner y Joe Jonas llegan a la Provenza para su segunda boda

Sophie Turner y Joe Jonas ya están en el Chateau de Ventoux en la Provenza (Francia) donde contraerán matrimonio este fin de semana. La actriz y el cantante ya han sido vistos con sus invitados en la lujosa mansión de 1612 que tiene un precio de 5.500 euros la noche. Las instalaciones cuentan con una impresionante piscina infinita, grandes jardines y una capilla en la que la pareja contraerá matrimonio. Será la ceremonia religiosa ya que la civil la celebraron en Las Vegas el pasado 1 de mayo, un oficio que quisieron que pasara inadvertido pero que fue descubierto por un amigo, el dj Diplo. Una fuente explicó a People que los dos estaban planeando una ceremonia más tradicional en Europa para este verano, pero que "tenían que casarse en los Estados Unidos para hacerla legal".

El Chateau de Ventoux, puede alojar hasta 29 personas con varios estancias en diferentes en el lugares, incluida una granja y una colección de suites en el último piso.

Sophie Turner y Joe Jonas no son las únicas celebridades que se han alojado en el Chateau de Ventoux. El elenco de The Real Housewives of Beverly Hills - un programa de telerrealidad que sigue la vida de unas mujeres ricas que disfrutan de sus vidas en Beverly Hill- ha pasado periodos de vacaciones en esta lujosa residencia en noviembre.

Sophie Turner y Joe Jonas saliendo de su hotel. Arnold Jerocki GC Images

La pareja fue recibida por una gran cantidad de amigos con una pancarta en la que que leía: "Sophie y Joe" y la fecha de su boda.

Turner, de 23 años, fue vista con una bolsa de Celine y vestía una camisa de color claro adornada con las palabras "Todos debemos ser feministas". Jonas, de 29 años, estaba vestido de negro con zapatos blancos.

Turner y Jonas han estado en Francia durante una semana, visitando París mientras se preparaban para sus nupcias. La pareja publicó la misma foto en sus redes sociales en la que se les ve a punto de compartir un beso en un puente sobre el río Sena, frente a la Torre Eiffel. La actriz que interpreta a Sansa Stark en Juego de Tronos y el mediano de los Jonas Brothers se dejaron ver también por las calles de Paris. Primero solos, paseando de la mano, y después junto al hermano de Joe, Nick Jonas, y su esposa, la actriz Priyanka Chopra, así como con el actor Wilmer Valderrama y su novia Amanda Pacheco. “Feliz de estar aquí, realmente emocionado. ¿Dónde están todos los demás?”, escribía el actor en un story de Instagram, el formato que desaparece a las 24 horas de su publicación. El mismo canal por el que el novio, Joe Jonas, ha publicado también un vídeo de todos los amigos en un barco cruzando el río Sena.

La pareja comenzó a salir en el 2016, después de que les presentaran unos amigos comunes. Tras un año, anunciaron su compromiso en octubre del 2017, y el pasado marzo comunicaron que la boda iba a celebrarse en verano.