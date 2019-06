Las dos caras de Juan Habichuela Nieto (con guitarra y sin ella)

Cuesta creer que Juan Habichuela Nieto (Granada, 1989) no fuera para guitarrista. Por ese linaje ilustre del Sacromonte gitano de Granada de familia de guitarristas. Y por esas manos de dedos largos y finos nacidas para este instrumento. De niño prefería la percusión. Hasta que lo operaron de la cadera y pasó muchas horas de reposo en casa. Entonces, su madre le dio la guitarra para que se entretuviera, y comenzó a echar el día pegado a ella.

Juan Habichuela Nieto son dos personas. “Una insoportable con la guitarra, sobre todo si estoy componiendo, que no se me puede ni hablar, y otra soportable sin ella”

Un día, tocando con 15 años en el balcón de su casa, Enrique Morente lo escuchó, se fue a ver a su padre y se lo llevó a tocar a Nueva York. “Enrique se despertaba soñando con música y se dormía haciendo maravillas, no se daba ni cuenta”, lo ensalza Juan. Pero su guitarra no guarda solo el eco del cantaor. Juan es nieto de Juan Habichuela, el hombre que le puso su nombre artístico y que le enseñó el oficio y sus trucos.

Ahora prepara un disco con Javier Limón como productor y en alianza con Kiki Morente y Alba Molina y está terminando de componer su tercer álbum en solitario. Dice que aún no sabe a qué sonará, que intentará contar algo nuevo. Para los guitarristas, el instrumento es también una coraza. Pasan tanto tiempo solos que después cuesta hablar y expresarse. Así ha descubierto que Juan Habichuela Nieto son dos personas. “Una insoportable con la guitarra, sobre todo si estoy componiendo, que no se me puede ni hablar, y otra soportable sin ella”.

