Existe una familia de antidepresivos, llamados antidepresivos cíclicos, imprescindibles para el tratamiento de algunas formas de depresión melancólica, puesto que no responden a otro tipo de medicamentos. En la actualidad se está produciendo un desabastecimiento de muchos de los mismos. Muchos pacientes están recayendo de sus trastornos depresivos graves, algunos con consecuencias fatales. Son medicamentos baratos, porque existen desde hace décadas, y no hay argumentos para defender esta situación. Este desabastecimiento se ha producido en otras ocasiones, aunque nunca para todos ellos. La situación es realmente crítica. No hay alternativas. Los médicos psiquiatras pedimos que los responsables del Ministerio de Sanidad den una rápida solución.

Raúl Vázquez-Noguerol Méndez

Vigo (Pontevedra)

