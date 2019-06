¿Qué diantres ha hecho El Rubius para salir con Chris Hemsworth en ‘Men in black: international’ ?

En Men in black: international (en cines desde el 14 de junio) un veinteañero español de Mijas (Málaga) comparte plano con estrellas de Hollywood como Chris Hemsworth, Liam Neeson y Tessa Thompson. Aunque suene marciano, la popularidad del joven que se ha colado en la cuarta entrega de la saga de alienígenas está a la altura de las circunstancias. Se llama Rubén Doblas Gundersen (debe su segundo apellido a la nacionalidad noruega de su madre), se le conoce como El Rubius y este es su poderío: con 34 millones de seguidores es el youtuber más seguido de España y uno de los más importantes a nivel mundial; la revista Time le considera el octavo joven más influyente del planeta; en YouTube tiene vídeos que alcanzan los 54 millones de reproducciones; en Twitter tiene más del doble de seguidores que Chris Hemsworth (13 millones frente a 6 de la estrella australiana); un tuit donde únicamente dice "Limonada 2.0" fue el más retuiteado de 2018, y cada vez que viaja a Latinoamérica le esperan en el aeropuerto los fans.

El cameo del influencer en Men in black: international confirma que él es ya una estrella global. La aparición de El Rubius responde a una costumbre de la saga, la de colar a estrellas internacionales en la trama de la historia. La tradición comenzó en la segunda parte de Men in black con la participación de Michael Jackson y se repitió en la tercera con la presencia fugaz de David Beckham, Lady Gaga y Barbra Streisand. En esta ocasión, Sony Pictures -productora de la película- ha tomado la decisión de adaptar este cameo a la idiosincrasia de cada país, de ahí que haya elegido al youtuber para la versión española. Para la inglesa, por ejemplo, ha optado por el famoso presentador de televisión, y azote de los famosos, Piers Morgan.

La escena en la que aparece El Rubius (donde hace de alienígena infiltrado en la Tierra), dura solo unos segundos y se desarrolla así: la agente M, interpretada por Tessa Thompson, se queda observando una pantalla de la oficina de Londres a la que ha sido enviada como agente en prácticas mientras se reproduce un vídeo del youtuber malagueño. Entonces, el director de la agencia, interpretado por Liam Neeson, afirma: "Siempre es quien menos te lo esperas". A lo que M responde: “¿En serio? De ese [aludiendo a El Rubius] ya me lo olía”.

El éxito del español es difícil de explicar para aquellas generaciones anteriores a la millennial: el caso de El Rubius demuestra que ser famoso en una era dominada por el consumo de plataformas online (Netflix, HBO, YouTube...) poco tiene que ver con llenar salas de cine o salir en horario de máxima audiencia en televisión.

Nacido en Mijas en febrero de 1990, Rubén Doblas Gundersen lleva desde los 16 años subiendo contenido sobre videojuegos a la plataforma que le ha convertido en una estrella global. "Subo vídeos a internet. Y la mitad de esos vídeos tratan sobre videojuegos y la otra mitad sobre mi vida. Es una mezcla de las dos cosas. Y siempre con el tono de humor". Así explicaba el youtuber su trabajo a la revista Papel.

La anterior parte (la tercera) de la saga de los hombres de negro hizo muy poco dinero, de ahí que para la cuarta, Men in black: international, se plantearan un lavado de cara que empezaba por prescindir del protagonista de las tres primeras partes, Will Smith. "No querían asociarse a la trilogía original porque estaba muy de capa caída. Es un hecho que Will Smith está acabado desde el punto de vista comercial, por eso no ha vuelto a protagonizar Men in black", asegura a ICON Juan Sanguino, periodista especializado en cine y autor de Generación Titanic: el libro del cine de los 90. "Sus últimas películas han funcionado bastante mal y ya no es la estrella que era, aunque él sigue comportándose como si continuara siéndolo", añade Sanguino, que a pesar de la aparición estelar del youtuber español más influyente del mundo no augura un gran éxito a la cuarta entrega de la saga.

