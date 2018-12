“¡Mis piernas! No me funcionan”: así es el entrenamiento más salvaje de Chris Hemsworth (y se hace sin máquinas)

No, el hombre que se tira al suelo para andar a cuatro patas y dar botes mientras suelta alaridos como un energúmeno no es un extra de El planeta de los simios ni el invitado de una boda tratando de bailar la cucaracha con cuatro copas de más. Ese tipo musculado es Chris Hemsworth (Australia, 1983) poniéndose a prueba con un nuevo entrenamiento. Y no, aunque no se ayude de ningún instrumento de tortura gimnástica como pesas, cintas o balones medicinales, no se trata de un ejercicio sencillo. El actor, un hombre que entrena unas dos horas diarias seis días a la semana, termina la serie con el mismo cuerpo que se le habría quedado a cualquiera tras ser atropellado. "¡Mis piernas! No me funcionan las piernas", grita Hemsworth en el vídeo compartido en su Instagram. Acto seguido se tira al suelo porque no puede mantenerse en pie.

"Esta serie de ejercicios, a la intensidad a la que la hace el actor, no la puede hacer cualquiera. Ahora bien, los ejercicios que hace, si los separamos y dejamos tiempos de descanso entre unos y otros, perfectamente los podría hacer cualquiera, ya que son bastante sencillos y cortos. En el vídeo, Hemsworth lleva a cabo siete ejercicios a una intensidad altísima, lo que lo convierte en un entrenamiento HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad). Y lo más probable es que antes de empezar esta serie haya hecho otras de igual intensidad, por eso acaba tan agotado", explica a ICON Marco García, entrenador personal del centro deportivo municipal San Antón (Madrid). "Un entrenamiento como este eleva mucho las pulsaciones, por eso no se lo recomendaría a alguien en baja forma que no esté acostumbrado a los grandes esfuerzos", señala García.

La grabación, que en solo 24 horas ha alcanzado los seis millones de reproducciones, ha desatado todo tipo de comentarios entre sus seguidores. Mucho admiten que el entrenamiento parece sencillo aunque probablemente ellos serían incapaces de realizarlo y otros reconocen que se agotan solo con ver a Chris llevar a cabo los ejercicios. Estos son algunos de los comentarios de sus seguidores en la red social: “Preferiría morir a hacer eso”; “Mis piernas están ardiendo solo viendo a Chris hacer estos ejercicios”; “solo he visto el vídeo y ya estoy exhausto”; “si hiciera estos ejercicios en el gimnasio la gente fliparía al verme así”; “parece una rutina de ejercicios brutal, aunque Chris la hace parecer súper sencilla”; “es salvaje”; “parece el entrenamiento de un perro”.

Luke Zocchi (también australiano y también nacido en 1983, como Chris) es una vez más el hombre encargado de machacar al marido de la actriz española Elsa Pataky, madre de sus tres hijos: India y los mellizos Sasha y Tristan. Zocchi es el entrenador personal del actor desde que este empezó a prepararse físicamente para la primera entrega de Thor (2011) y el hombre que le alienta a no pararse ni un momento en los 50 agonizantes segundos que dura este vídeo compartido en Instagram.

Entre los clientes de Zocchi se encuentra la actriz Cate Blanchett, que fue compañera de reparto de Hemsworth en Thor: Ragnarok. Pero no hace falta ser una súper estrella para moldear unos músculos a imagen y semejanza que los que exhibe Hemsworth en Thor. El entrenador asegura que tener un cuerpo como el del australiano está al alcance de cualquiera y solo lleva 12 semanas lograrlo "siempre que uno esté dispuesto a hacer las cosas bien".

El preparador físico se ha convertido en una estrella de Instagram, donde casi alcanza los 200.000 seguidores que no quieren perderse los entrenamientos que Zocchi lleva a cabo con Hemsworth. También comparte fotos de recetas saludables que combina con otras donde muestra su fibrado cuerpo, como muestra de que practicar el estilo de vida que vende en la red social da resultados.

Chris Hemsworth por su parte no tiene dudas: "Zocchi es el mejor entrenador del mundo".

