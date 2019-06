Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo se disfrazan de duquesa de Alba y de Goya

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo son una pareja con sentido del humor. La última ocasión que han tenido para demostrarlo ha sido en un baile de disfraces al que han acudido este fin de semana: ella vestida de duquesa de Alba y él de Goya. “La XIII en toda regla, hasta con Francisco de Goya retocando el cuadro. Gracias @lorenzocaprile por estos maravillosos trajes!!! Sin ti no hubiera sido posible ❤️", este es el mensaje con el que Eugenia Martínez de Irujo ha mostrado el guiño que ha hecho a su antepasada, la 13ª duquesa de Alba. Los trajes han sido confeccionados por Lorenzo Caprile. Para mostrar la similitud con el orginal, la pareja posó en el salón del palacio de Liria en el que se encuentra el cuadro de la aristócrata pintado por Goya.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de sus looks ha sido la mascota que llevaba Eugenia. "Gracias @aso2404 por esta joya tuneada hasta con el lazo rojo en la pata. Fue la sensación de la fiesta de disfraces de este fin de semana", ha escrito en sus redes sociales, donde ha publicado un vídeo en el que muestra el perro en acción, que tenía truco. Martínez de Irujo y Rebollo ya se disfrazaron el día en que decidieron casarse en una capilla de Las Vegas. Ella vestida de Marilyn Monroe y él de Elvis Presley.

Con la llegada del presidente de la compañía Universal, la vida de la duquesa de Montoro ha cambiado radicalmente como ella misma ha confesado: “Narcís tiene una serenidad aplastante, cosa que me encanta, nunca ve un problema y lo mejor es que es buenísima persona y para mí eso es lo más importante. Es inteligentísimo y me río muchísimo con él. Es que lo tiene todo. Porque para mí el sentido del humor también es fundamental”. Y añadió: “A mí no me hace falta hacer papeles porque me importan un pito. El anillo lo compramos allí y no me hace falta que sea de brillantes. Me considero una mujer casada y señora de Rebollo. Lo único que tengo que hacer es ir a la embajada de Estados Unidos y hacer los papeles”.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo disfrazados y con el retrato original de María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, 13ª Duquesa de Alba, que se encuentra en el palacio de Liria.

Sobre cómo reaccionó su familia al saber de su boda en Las Vegas explicó: “Cuando dije que me había casado, ninguno de mi familia se lo creía, hasta que lo vieron en la prensa. A todos mis hermanos les pareció muy bien y se han caído fenomenal. Llevarse mal con Narcís es imposible”. Para la hija de la duquesa de Alba, esta fue su segunda boda tras su enlace celebrado en la Catedral de Sevilla en 1998 con el torero Francisco Rivera Ordóñez. Para él también es su segundo matrimonio.

Rebollo, nacido en Figueras, además de ejecutivo de una de las grandes multinacionales discográficas del mundo, acumula en su currículo una dilatada trayectoria profesional en el mundo de la canción. Formó parte del primer jurado de Operación Triunfo. Está considerado el mayor impulsor de la carrera de David Bisbal y un perspicaz empresario que supo intuir el futuro que podía esperar a alguno de los triunfitos porque poco después de finalizar el concurso constituyo una empresa junto a Ricardo Campoy –que como él era socio de Vale Music– para representar y dirigir sus carreras. Así ocurrió hasta que Universal compró la compañía en 2006, donde Narcís Rebollo llegó a convertirse en 2010 en director de Nuevos Negocios y en presidente en 2015. Calificado como gran profesional, afable, discreto y con un gran olfato, se ha ganado la confianza y la amistad de muchos de los artistas que han tenido contacto con él entre quienes se encuentran figuras como Alejandro Sanz, Antonio Orozco, David Bustamante, Pablo López o Luis Fonsi.

