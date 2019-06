El secreto del matrimonio de Gwyneth Paltrow: no vivir con su marido

El secreto del matrimono de Gwyneth Paltrow es no vivir bajo el mismo techo que su nuevo esposo, Brad Falchuk. En una entrevista concedida a The Sunday Times, la estrella reveló que cómo había establecido sus reglas de convivencia. Brad Falchuk duerme en casa "cuatro noches a la semana" cuando sus hijos Brody e Isabella (nacidos de su matrimonio anterior con Suzanne Bukinik) no están con él. Ambos tienen sus casas muy cerca en Los Ángeles lo que les facilita esta movilidad. La actriz de 46 años y el productor de 48 años salen juntos desde 2014 pero se casaron en una gran ceremonia en East Hampton, Nueva York, en septiembre pasado.

Para justificar tal elección de vida, Gwyneth Paltrow habló sobre la "polaridad", un concepto que le enseñó su entrenador de vida para permitirle mantener un poco de sabor y "frialdad" en su vida como pareja. "Todos mis amigos casados me dicen que nuestra forma de vivir parece ideal y que no debemos cambiar nada", dijo. La actriz, que es madre de Apple (15 años) y de Moses (13 años), también explicó que este acuerdo se había tomado hace algunos años para evitar alterar la vida cotidiana de sus niños.

Durante esta entrevista, Paltrow también reveló lo que pensaba sobre la compañera de su ex esposo y padre de sus hijos, Chris Martin. Durante casi dos años, el líder de la banda Coldplay sale con la actriz Dakota Johnson, con quien Gwyneth Paltrow se lleva muy bien. "Yo la adoro. Ella es una mujer fantástica ", dijo

Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk durante su boda, celebrada el 29 de septiembre en los Hamptons, Nueva York.

Hace dos meses, la actriz habló por primera vez de sus separación de Martin. Cinco años después de anunciar lo que llamaron "desconexión consciente de pareja", puede decirse que la separación de Gwyneth Paltrow y Chris Martin ha sido un éxito. Después de una década casados y con dos hijos en común —Apple, de 14 años, y Moses, de 12—, la antigua pareja comparte vacaciones, amistades y se apoyan mutuamente. Sin embargo, eso no quiere decir que su divorcio fuera sencillo para ninguno de los dos. El cantante de Coldplay ya contó que había pasado "un año deprimido tras la ruptura". Ahora, la actriz es la que ha dado a conocer la dureza del proceso que vivió.

"Fue brutal", confesó la creadora de la página de estilo Goop en el podcast Armchair Expert. "Sentí como si no tuviera piel", ha explicado gráficamente acerca de lo vulnerable que se sintió y el dolor que le causó divorciarse del padre de sus hijos, su marido durante más de una década. "En ese momento, pasé por muchísimo dolor. Lo sentí como un fracaso terrible por mi parte. Fue muy duro, estaba muy preocupada por mis hijos".