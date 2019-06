Manuel Valls arrastra una gran mochila de crímenes terribles. Habla catalán con deje francés. Es ontológicamente republicano pero respeta la Monarquía democrática española. Tiene una novia rica y simpática, y no lo oculta. Viene de cursar política en un país vecino y ejerce sin empacho de europeo en su propia casa. Se ha desempeñado como dirigente socialista pero no escupe a su antiguo partido.

Más. Forma una candidatura sin someterse a la formación (Ciudadanos) que le apoya. Yerra acudiendo a una misa negra en la madrileña plaza de Colón, pero no se sube al podio. Y además censura a su líder (Albert Rivera) por equivocarse en el objeto del cordón sanitario: la gente roja de Pedro Sánchez y no los del partido ultra, Vox.

A un tipo así, capaz de ejercer el libre albedrío, de equivocarse y acertar según sea el día, de romper las aguas estancadas del ombliguismo que amenaza a la siempre cosmopolita Barcelona, a un tipo así hay que negarle el pan y la sal, la ciudadanía, la interlocución, y si conviene, la existencia.

Afortunadamente alguien lo ha comprendido. Ha sido el candidato de momento aparcado a la alcaldía de Barcelona, el neófito de Esquerra Republicana y gran tránsfuga del socialismo catalán que contribuyó a fundar, el hombre que predica cada día la inclusión, la cohesión y el pactismo. Ernest Maragall.

Tenemos la suerte de que no solo disecciona la maldad intrínseca de su antiguo correligionario, sino que la reitera obsesivamente. Un día Manuel Valls pertenece a los “carceleros”, se supone que de los políticos presos, pero no explica por qué. Otro día, su oferta de voto gratuito a cualquier candidato a alcalde que no sea separatista supone una “hipoteca” y además, ay, ay, ay, tan perversa como la de los bancos: "¡con letra pequeña!". Al siguiente le ubica entre la “derecha reaccionaria y minoritaria”.

Pero todo eso no basta, aceptar su apoyo implica “negar la soberanía de Barcelona", como si un voto no valiese en democracia tanto como cualquier otro... Y lo más mejor: “No podemos aceptar que se blanquee” a Valls, sostiene. Será que ese rival no solo se comporta como pecador, sino que es en sí mismo un delito a blanquear. Igual que el PSC se ha erigido en la “sucursal de la vergüenza” y la “negación del diálogo”.

Con tanta capacidad de desplegar cariño y empatía a quienes no piensan como él, le esperan al tránsfuga densas jornadas de gloria y felicidad.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.