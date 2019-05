Como afectada de cáncer, considero, ahora y siempre, más que oportuna la donación de Amancio Ortega. Y considero también profundamente indignantes las palabras de los dirigentes de Podemos. Como indicó el profesor Sánchez Ron hace ya un tiempo, el mecenazgo a la investigación científica es muy antiguo. Y necesario, podría añadirse. Al rechazar la donación de Ortega, Podemos únicamente hace propaganda ideológica para complacer a sus seguidores más radicales. Los profesionales de la Sanidad, entre los que me cuento, agradecemos donaciones como esta. Dice Irene Montero que Ortega no es quién para juzgar la calidad de la tecnología sanitaria; por lo visto, ella sí. Como ya he dicho, soy profesional sanitaria y puedo asegurar que, sea cual sea la calidad de los aparatos, siempre pueden mejorar.

Francisca Helena Nadal

Esporlas (Islas Baleares)

